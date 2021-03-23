В прошлую субботу, в 11:46

Днем в воскресенье россияне почти не интересуются пивом и порно

Об этом свидетельствуют данные поисковых запросов в Google

Фото: Global Look Press

В воскресенье россияне не ищут пиво в Google, а по выходным не могут уснуть

Поведенческие привычки россиян решили изучить с помощью анализа поисковых запросов в строке системы Google. Этим озаботились корреспонденты «Тинькофф-журнала».

В инфографике сайта алыми цветами на временном графике от 00:00 до 23:00 и семи дней недели алыми цветами отмечено время, когда пользователи наиболее активно делают тот или иной запрос.

Так, например, выяснилось, что в субботу и воскресенье россияне почти не ищут в Google программу Exel, что указывает на выходные в офисах РФ.

В период с полуночи примерно до 3 часов ночи наиболее актуален запрос со словом «уснуть». В выходные россиянам особенно тяжело с засыпанием. Рассеяно в этот же промежуток и чуть позже желание россиян к «знакомствам». 

Больше интереса в этом временном промежутке с полуночи до 6 утра только в случае с порно. При этом в ночь с субботы на воскресенье интереса к порно в целом чуть больше, чем в другие ночи. Но весь день воскресенья «кино для взрослых» россиянам почти неинтересно, как и пиво.

Фото: Тинькофф-журнал

Рубрика: Общество

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