Роспотребнадзор предупредил о заболеваниях, которыми можно заразиться в фонтанах

Вода в фонтанах редко обновляется, поэтому во время купания можно заработать различные инфекции. Кроме того, есть риск получить серьёзную электротравму. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

«Фонтаны могут быть как с чашей, так и без нее, однако использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека», – предупреждает Роспотребнадзор.

Как уточняет ведомство, купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией и конъюнктивитами. А главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.

«В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов», — пояснили специалисты.

Помимо различных инфекционных заболеваний, в фонтане можно получить травму при падении, а также удар током, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветка.