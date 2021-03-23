Роспотребнадзор предупредил о заболеваниях, которыми можно заразиться в фонтанах
Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, простудой, также можно подхватить вирусный гепатит А
Вода в фонтанах редко обновляется, поэтому во время купания можно заработать различные инфекции. Кроме того, есть риск получить серьёзную электротравму. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
«Фонтаны могут быть как с чашей, так и без нее, однако использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека», – предупреждает Роспотребнадзор.
Как уточняет ведомство, купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией и конъюнктивитами. А главную опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.
«В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто и, кроме того, не очищается и не обеззараживается по требованиям, предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом. Высокая температура воздуха также способствует размножению микроорганизмов», — пояснили специалисты.
Помимо различных инфекционных заболеваний, в фонтане можно получить травму при падении, а также удар током, так как к фонтанам подведены различные коммуникации и подсветка.
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