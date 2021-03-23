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Восстановлен по собственному желанию

(анонс)

Фото: YouTube

Максим Кириленко

Суд вернул на работу сотрудника метро, уволенного за поддержку Навального.

Бухгалтер 1-й категории метрополитена Максим Кириленко вернулся в свой офис на проспекте Мира. Суд Сергиева Посада восстановил его на службе после того, как в мае он был уволен.

12 мая Максима вызвали к начальнику, который сказал, что «метрополитен больше не нуждается в его услугах». Сам Кириленко связывал сокращение с регистрацией на сайте «Свободу Навальному!» В мае «Собеседник» писал, что сторонников Алексея Навального массово увольняют из структур департамента транспорта Москвы.

В независимом профсоюзе метрополитена отметили, что с жалобами на незаконное увольнение после регистрации на том же сайте к ним обратились 57 человек. Всего под угрозой увольнения оказались около 200 человек. Лидер независимого профсоюза метрополитена Николай Гостев отметил, что среди уволенных в мае оказались даже ветераны труда метрополитена.

Кириленко работал бухгалтером в метро с 2017 года. Его иск – первый в этой серии увольнений. Суд распорядился восстановить бухгалтера в должности с 13 мая 2021 года и взыскать в пользу Кириленко 5000 рублей компенсации морального вреда (вместо затребованных 100.000) и компенсацию оплаты за вынужденные прогулы – около 120.000 рублей.

О деталях своей победы Максим рассказал «Собеседнику».

– Меня ждут на работе, против меня ничего не имеют, даже никто и не хотел, чтобы я уходил, – признался он «Собеседнику». – На сайте Навального я был зарегистрирован задолго до митинга, был подписан на рассылку новостей. Я не фанатик, отношусь к Навальному нейтрально, просто есть интерес к его новостям. Мы в суде не политизировали мое дело. Оно было самое быстрое, судья закрыла его за две недели. За три судебных заседания метрополитен ничего не доказал, и суд встал на мою сторону. Думаю, что все подобные иски удовлетворят так же, как мои. Все зависит от того, какой попадется судья.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2021 под заголовком «Восстановлен по собственному желанию».

Рубрика: Общество

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