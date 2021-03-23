Видео дня: добрые полицейские Анапы покачали на качелях пьяного россиянина
"Ничего такого тут нету – просто качнули", – прокомментировали видео в МВД
В Анапе полицейские покачали на качелях пьяного россиянина.
Как рассказали в МВД, полицейские ждали приезда скорой помощи для пьяного россиянина, которому стало плохо.
«Сотрудниками ППС в ходе обхода территории был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету – просто качнули», – заявили в пресс-службе МВД изданию «Подъём».
Происходящее попало на видео, которое тут же распространилось по всему интернету. *
Рубрика: Общество