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Видео дня: добрые полицейские Анапы покачали на качелях пьяного россиянина

"Ничего такого тут нету – просто качнули", – прокомментировали видео в МВД

Фото: Скриншот с Youtube

В Анапе полицейские покачали на качелях пьяного россиянина.

Как рассказали в МВД, полицейские ждали приезда скорой помощи для пьяного россиянина, которому стало плохо.

«Сотрудниками ППС в ходе обхода территории был обнаружен мужчина в состоянии опьянения. Сотрудники полиции вызвали скорую и ожидали прибытия. Ну и просто качнули. Ничего такого тут нету  –  просто качнули», – заявили в пресс-службе МВД изданию «Подъём».

Происходящее попало на видео, которое тут же распространилось по всему интернету.  *

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