В России выявили почти 24 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

В России за последние сутки выявлено 23 962 случая заражения коронавирусом и 725 летальных случаев, количество смертей держится уже второй день подряд на уровне более 700 за сутки. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с заболеванием.

В Москве за последние 24 часа выявлено 5 621 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 1 601 человек, скончались 104 пациента, в тяжелом состоянии находится 661 заболевший.

Помимо столицы, высокий прирост заболевших наблюдается в Московской области – 2531 и в Санкт-Петербурге –1906.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения на 6 июля, Россия находится на втором месте в мире по количеству зафиксированных смертельных случаев от COVID-19 за сутки. На первом месте находится Бразилия.

По числу смертей за все время пандемии Россия находится на шестом месте в мире (139 316 летальных исходов).