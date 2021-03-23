Сегодня, в 11:47

В России выявили почти 24 тысячи заболевших COVID-19 за сутки

Согласно статистике ВОЗ, Россия находится на шестом месте в мире по количеству зафиксированных смертельных случаев

Фото: Global Look Press

В России за последние сутки выявлено 23 962 случая заражения коронавирусом и 725 летальных случаев, количество смертей держится уже второй день подряд на уровне более 700 за сутки. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с заболеванием. 

В Москве за последние 24 часа выявлено 5 621 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализирован 1 601 человек, скончались 104 пациента, в тяжелом состоянии находится 661 заболевший.

Помимо столицы, высокий прирост заболевших наблюдается в Московской области – 2531 и в Санкт-Петербурге –1906.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения на 6 июля, Россия находится на втором месте в мире по количеству зафиксированных смертельных случаев от COVID-19 за сутки. На первом месте находится Бразилия.

По числу смертей за все время пандемии Россия находится на шестом месте в мире (139 316 летальных исходов). 

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 6 дней назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 1 неделю назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Политика 4 минуты назад

"Ситуация станет катастрофической": Зюганов оценил планы по "сбору" денег с россиян

Общество 29 минут назад

"До чего дошла Россия": соцсети о скандале с чиновниками и детьми-инвалидами в Нижегородской области

Происшествия 10:50

В жизни не как в GTA: Неудавшееся ограбление прямиком из психдиспансера

У захватчика банка в Тюмени не нашли взрывоопасных веществ, также сообщается, что он состоит на учете в психдиспансере

Происшествия 2 часа назад

Захвативший заложников в тюменском банке сдался полиции

Общество 2 часа назад

Эксперт рассказал, что делать, если вы заболели после первой прививки от COVID-19

Происшествия 3 часа назад

BAZA: В Тюмени мужчина в маске взял заложников в "Сбербанке" и потребовал 15 млн рублей

Общество 4 часа назад

Почему врачи отговаривают вакцинироваться от COVID-19

Происшествия 5 часов назад

На месте крушения Ан-26 на Камчатке обнаружили тела девяти погибших

Общество 10 часов назад

Восстановлен по собственному желанию

Политика 13 часов назад

Для Бориса Вишневского найден полный тезка по округу, где он выдвигается на выборы

Политика 15 часов назад

Команда Навального рассекретила “нуждающихся соседей” Ларисы Гузеевой в Москве

Общество 16 часов назад

Что происходит в новом крупнейшем центре вакцинации в Гостином дворе

Общество 17 часов назад

"Нынешняя пенсионная система – это пирамида МММ": в сети иронизируют над ПФР, который похвастался ростом пенсий

Политика 18 часов назад

"Кремль уже бредит": общество высказало Пескову все, что думает о закрытии регионов на локдаун

Политика 18 часов назад

"Бежать никуда не собираюсь": Агурбаш опасается за свою безопасность из-за критики Лукашенко

Общество 16:11

Глава ЦИК предложила перенести выборы в Госдуму из-за школьников

Памфилова предложила перенести голосование на дни каникул, так как половина избирательных участков расположены в школах

Общество 20 часов назад

Песков прокомментировал информацию о закрытии границ между регионами из-за COVID-19

Политика 21 час назад

"Лизнул так лизнул": россияне о Володине после слов о сохранении президентства за Путиным

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика