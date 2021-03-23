Эксперт рассказал, что делать, если вы заболели после первой прививки от COVID-19

Если человек заболел коронавирусом после первой прививки, то вторая доза вакцины ему не нужна, необходимо будет пройти ревакцинацию уже через полгода. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

В случае, если человек заболел ОРВИ после первой дозы вакцины от COVID-19, следует подождать выздоровления и через две-три недели после исчезновения симптомов можно будет сделать вторую прививку для завершения курса вакцинации.

«Собственно, весь мир допускает разрыв между введением вакцины до шести недель», – добавил Горелов.

Специалист также рассказал, что практически все регионы России сейчас находятся в серьезной ситуации из-за коронавируса. Он сделал такие выводы, исходя из индекса распространения коронавируса, который сейчас превышает единицу. «Хотелось бы, чтобы он в летнее время был на уровне 0,7 и ниже, но он, к сожалению, по-прежнему больше единицы», – заключил он.