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За сутки от коронавируса погибло 737 россиян

Всего в России выявили 23 378 новых заболевших коронавирусом, из них 5 498 в Москве

В России за последние 24 часа выявили 23 378 новых случаев коронавируса – почти на тысячу меньше, чем днем ранее. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием в своем Telegram-канале.

Накануне речь шла о 24 353 новых случаях заражения.

За минувшие сутки в стране от коронавируса скончались 737 человек, всего с начала пандемии в стране умерло 139 316 инфицированных.

В Москве выявлено 5 498 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, госпитализировано 1 598 человек, скончались 114 пациентов, в тяжелом состоянии находятся 659 человек.

Регионами с самым высоким приростом заболевания стали Московская область (2536) и Санкт-Петербург (1869). 

Меньше всего случаев выявлено в Магаданской области (19), в Ненецком автономном округе (6) и Чукотском автономном округе (1).

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