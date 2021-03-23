За сутки от коронавируса погибло 737 россиян

В России за последние 24 часа выявили 23 378 новых случаев коронавируса – почти на тысячу меньше, чем днем ранее. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с заболеванием в своем Telegram-канале.

Накануне речь шла о 24 353 новых случаях заражения.

За минувшие сутки в стране от коронавируса скончались 737 человек, всего с начала пандемии в стране умерло 139 316 инфицированных.

В Москве выявлено 5 498 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, госпитализировано 1 598 человек, скончались 114 пациентов, в тяжелом состоянии находятся 659 человек.

Регионами с самым высоким приростом заболевания стали Московская область (2536) и Санкт-Петербург (1869).

Меньше всего случаев выявлено в Магаданской области (19), в Ненецком автономном округе (6) и Чукотском автономном округе (1).