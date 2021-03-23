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"Кремль. Путину". Запретите вольерную охоту!

Принятие Государственной думой закона о легализации вольерной охоты вызвало резко негативную реакцию в обществе

Фото: Global Look Press

Несмотря на большой общественный резонанс, массовое недовольство и протесты граждан, Госдума приняла закон о легализации вольерной охоты в России. Это вызвало закономерное негодование среди россиян. Отменить данную норму требует зоо-защитник, председатель правления МОО «Альянс защитников животных» Юрий Корецких:

– Охота на зверя, помещенного в замкнутое пространство, противоречит самому принципу охоты, согласно которому добыча животных должна вестись в условиях их естественной свободы. Данный вид деятельности, говоря простым языком, – это банальный расстрел животных ради развлечения!

Минимальная территория в 50 гектаров, которую выделили под вольеры, представляет собой размеры обычного пшеничного поля. У жертвы не будет даже возможности скрыться от убийцы, а для любого желающего удовлетворить свои садистские наклонности не составит особого труда найти и расстрелять зверя. Да и сами животные, выращенные в вольере в контакте с людьми, уже не будут теми дикими зверями, которые обитают в условиях естественной свободы.

Я обращаюсь к президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с требованием отменить легализацию вольерной охоты в России.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2021 под заголовком «Запретите вольерную охоту!».

Рубрика: Общество

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