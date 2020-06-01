Что происходит в новом крупнейшем центре вакцинации в Гостином дворе

– Вы ведь интервью у меня брали, да? – подходит ко мне мужчина, с которым я разговаривала минут десять назад. Так вот меня развернули. Не стали делать вторую дозу вакцины, говорят, раз делал у себя на «Щёлковской», тут не можешь, здесь приоритет тем, кто делал первую дозу в ГУМе.

Администратор в самом зале, которая встречает пришедших на вакцину, подтвердила: это действительно так.

– Вторую дозу делают тем, кто первую делал в ГУМе и тем, кто проживает в этом районе, – объяснила администратор Надежда Боброва.

Она – социальный работник, сотрудник территориального центра социального обслуживания «Арбат» при департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, работает второй день.

– Вчера людей было намного меньше, сегодня больше, – говорит она. – Проходимость – примерно 600 человек в час.