Что происходит в новом крупнейшем центре вакцинации в Гостином дворе
5 июля в Москве в Гостином дворе открылся крупнейший в Европе центр вакцинации. Корреспонденты Sobesednik.ru побывали на месте и своими глазами увидели, как он работает.
У 4-го подъезда Гостиного двора небольшая очередь. Волонтёр раздаёт указания «Придерживайтесь социальной дистанции! Вы нарушаете социальную дистанцию!» и защитные маски. Очередь продвигается быстро.
– На работе принуждают, – рассказывает пожилой мужчина. – Я в метро работаю, сказали, что без вакцинации меня не пустят работать и вообще говорят: не сделаешь прививку – умрёшь.
До 15 июля в Москве работодатели в сферах бизнеса, где много контактируют с людьми, обязаны привить первой дозой вакцины 60% сотрудников. Требования властей спровоцировали огромные очереди в поликлиниках. По задумке чиновников, новый центр должен сделать вакцинацию более доступной и быстрой.
– Вакцинироваться – моё решение, – рассказывает мужчина лет тридцати. У нас в поликлинике у метро «Щёлковская» очень много народа, а тут, видите, как быстро идёт очередь.
– Меня на предприятии обязали, но я не против, – говорит женщина с сумкой-портфелем. – Я про вакцину мало знаю, но нашим врачам доверяю.
– Ой, да я вообще просто мимо проходила, – говорит женщина 50+ в солнцезащитных очках. – Просто это самый центр, быстро и удобно, я здесь часто бываю. В вакцину нашу верю.
Пока я разговариваю со стоящими в очереди, к администратору подходит женщина с бумажным сертификатом. Оказывается, информация о прививке не попала в электронную карту, и теперь она не знает, как ей быть.
– Вы ведь интервью у меня брали, да? – подходит ко мне мужчина, с которым я разговаривала минут десять назад. Так вот меня развернули. Не стали делать вторую дозу вакцины, говорят, раз делал у себя на «Щёлковской», тут не можешь, здесь приоритет тем, кто делал первую дозу в ГУМе.
Администратор в самом зале, которая встречает пришедших на вакцину, подтвердила: это действительно так.
– Вторую дозу делают тем, кто первую делал в ГУМе и тем, кто проживает в этом районе, – объяснила администратор Надежда Боброва.
Она – социальный работник, сотрудник территориального центра социального обслуживания «Арбат» при департаменте труда и социальной защиты населения Москвы, работает второй день.
– Вчера людей было намного меньше, сегодня больше, – говорит она. – Проходимость – примерно 600 человек в час.
– В первую очередь он (центр – Прим. Sobesednik.ru) отличается масштабом, – рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач КДП № 121. – У нас работает 50 постов медсестёр, которые работают в паре с сотрудником МФЦ.
Параллельно с вакцинацией данные вносятся в электронную систему и, как убедились корреспонденты Sobesednik.ru, не всегда это происходит идеально.
– Мне дату вакцинации не ту поставили, а на работе сертификат ксерокопируют для отчётности, исправьте, – говорит пришедший повторно мужчина. – Пришлось делать, обязали. Против ли я? Наверное, уже нет, раз сделал.
Прививают двумя вакцинами – «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» делают тем, кто прививался более полугода назад, и мигрантам.
– Если честно, у меня нет никакого желания, – рассказывает девушка в чёрном спортивном костюме Анна. – И смысла я в этом не вижу: я переболела, у меня есть антитела, но нет справки, что я болела. Как вакцина, сделанная год назад, может защитить от новых штаммов? Если бы был выбор, я бы сделала импортную вакцину.
Анна направляется за столик медсестре колоть «Спутник V», а мы к выходу. Опрошенные вакцинированные рассказали, что на процедуру «от ожидания и заполнения бумаг и до самой прививки» у них ушло от 40 минут до часа. Это, конечно, лучше, чем три часа стоять в поликлинике по месту жительства.
Теги: #вакцинация, #Вакцина от коронавируса, #новая волна коронавируса
Рубрика: Общество