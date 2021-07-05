Новости к утру 5 июля: Извержение грязевого вулкана и потерянный из-за ковида триллион

30% коечного фонда медучреждений, подведомственных Минобороне, будут отданы на эксплуатацию гражданскому здравоохранению для лечения стационарных больных коронавирусом.

«При необходимости в военных госпиталях будет развернуто более 12 тыс. койко-мест», – говорится в заявлении ведомства.

Также в Минобороны подготовлен мобильный резерв медицинской службы для борьбы коронавирусов в составе 12 мобильных госпиталей на 1,2 тысячи мест и 94 врачебно-сестринские бригады.

150 россиян попали в изоляцию из-за положительного результата на коронавирус. Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на генконсула России на Кубе Нану Мгеладзе.

Все граждане прибыли на территорию страны с 30 июня по 2 июля тремя рейсам. При первом тестировании положительные результаты оказались у 133 человек, а при повторном – у 33. Все они привиты и имеют справки, необходимые для путешествий.

Обитателей города Сочи местные власти предупредили о необходимости подготовить все документы и вещи первой необходимости в связи с тем, что реки Хорота и Мацеста в Адлерском и Хостинском районе могут выйти из берегов. Из-за этого в городе начнется эвакуация.

4 июля в Сочи прошел ураган, смертельной жертвой которого стал один человек и еще два человека пострадали, передает «Интерфакс».

В Якутии пресс-служба главы правительства предупредила, что с сегодняшнего дня доступ в госучреждения будет открыт только для привитых граждан. Тем же, у кого есть медотвод или только первая прививка двухфазной вакцины, придется сдать ПЦР и показать его результаты.

В Азербайджане очевидцы делились видеозаписями извержения грязевых вулканов на острове Дашлы на Каспии. МЧС отрицает, что извержения связаны с какими-либо производственными авариями.

«В настоящее время в кратере вулкана наблюдается небольшое пламя. Вулкан не представляет угрозы для морской нефтегазовой инфраструктуры и других объектов, а также для жизни людей», – цитирует ведомство «Спутник».

Роспотребнадзор в ежегодном докладе о деятельности службы заявил, что потери РФ в пандемийный 2020 год составили около триллиона рублей. Об этом пишет Znak.com.

«Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб экономике от новой инфекции в 2020 году в стоимостных показателях составил более 997,06 млрд рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней»? – утверждает надзорный орган.