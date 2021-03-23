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Железный человек обошел доктора Хауса и Джека Воробья в топе идеальных руководителей

Примерами идеальных руководителей россияне также назвали Шерлока Холмса, Джеймса Бонда, Бэтмена и Мистера Бина

Фото: Global Look Press

Персонаж комиксов Marvel Тони Старк (Железный человек) возглавил список идеальных руководителей по мнению россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работу SuperJob.

Согласно исследованию, 7% респондентов считают Железного человека идеальным начальником. В этом году ему удалось обойти победителя прошлого опроса доктора Хауса, который набрал 6%, столько же он набрал и в 2016 году.

Третье место занял персонаж Джонни Деппа из «Пиратов Карибского моря» капитан Джек Воробей, ему удалось собрать 4% голосов. А Людмила Прокофьевна из фильма «Служебный роман» набрала чуть меньше — 3% голосов. 

По 2% россиян считают идеальными начальниками Шерлока Холмса, Джеймса Бонда и Бэтмена. Наравне с ними опрошенные назвали Терминатора, Миранду Пристли из фильма «Дьявол носит «Прада», Штирлица, Быкова из сериала «Интерны», Катерину Тихомирову из фильма «Москва слезам не верит», Капитана Америку и Человека-паука.

По 1% респондетов хотели бы видеть в кресле руководителя Джордана Белфорта («Волк с Уолл-Стрит»), Джона Сноу («Игра Престолов»), Харви Спектра («Форс-Мажоры»), а также Глеба Жеглова, Остапа Бендера, Василия Чапаева, Сергея Глухарева («Глухарь»), Романа Шилова («Ментовские войны») и Марию Швецову («Тайны следствия»).

Оставшиеся 50% респондентов назвали другие варианты ответа. Среди которых частный детектив Эркюль Пуаро из произведений Агаты Кристи, Гэндальф Серый из Властелина колец, Томас Шелби из сериала «Острые козырьки» и всеми любимый персонаж Роуэна Аткинсона Мистер Бин.

Теги: #опрос

Рубрика: Общество

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