Сегодня, в 18:23

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции против принудительной вакцинации

По словам одной из задержанных, они собрались, чтобы подписать коллективное письмо против принудительной вакцинации

Фото: Дмитрий Мальтера

В Москве задержали шесть человек, которые собирались провести митинг против принудительной вакцинации. Об этом рассказала ОВД-Инфо одна из задержанных Надежда Краюшкина.

По ее словам, они собрались на Пушкинской площади, чтобы подписать коллективное письмо против принудительной вакцинации. Однако их задержала полиция. 

Задержанных отвезли в отдел полиции «Тверской». Туда выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов, который сообщил, что на задержанных оформили протоколы по статье о нарушении антиковидных ограничений (ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Подобное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.

26 июня в Москве в Новопушкинском сквере прошел первый митинг противников обязательной вакцинации. Его инициатором выступил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. На мероприятие пришло около тысячи человек, она закончилась разгоном участников и задержанием больше десяти человек. 

Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 4 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 4 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 2 часа назад

Федерацию мигрантов России возмутило предложение снизить поток мигрантов

Политика 4 часа назад

"Вы доиграетесь, вот серьезно": россияне набросились на Пескова после слов о "ковидном времени"

Общество 4 часа назад

Железный человек обошел доктора Хауса и Джека Воробья в топе идеальных руководителей

Общество 6 часов назад

Специалист рассказал, как добиться высоких зарплат в России

Общество 6 часов назад

Москвичей предупредили о надвигающейся жаре и повышении атмосферного давления

Недвижимость 6 часов назад

Как пережить период отключения горячей воды

Политика 7 часов назад

Станислав Белковский: "Лавров уйдет в отставку в сентябре"

Общество 7 часов назад

В России выявили более 25 тысяч новых заболевших COVID-19 впервые с января

Здоровье и дом 8 часов назад

Как отличить симтопы коронавируса от аллергии рассказал специалист

Происшествия 8 часов назад

При крушении военного самолета на Филиппинах погибло не менее 17 человек

Здоровье и дом 9 часов назад

"Желудочный ковид": Врачи назвали симптомы "Дельта" штамма коронавируса

Общество 17 часов назад

Тайны Спаса на Крови

Политика 1 день назад

Захарова выступила с претензиями к Токио из-за совместных учений с Штатами

Политика 1 день назад

"Яблоко" поменяло Явлинского на помощника Мишустина

Общество 1 день назад

Алексей Венедиктов: Необходимо готовиться к следующей волне коронавируса, а не к нынешней

Происшествия 1 день назад

47-летняя женщина утонула, бросившись спасать двоих детей на пляже в Самаре

Общество 1 день назад

"Новый локдаун будет ещё жёстче": россияне встревожены из-за роста заболеваемости

Общество 14:49

Глухой телефон: Росморречфлот и Минобороны Украины не разобрались с сигналами

Ведомства не могут договориться: помогает Россия в аварии с рыболовецким судном или нет

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика