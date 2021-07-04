В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции против принудительной вакцинации

В Москве задержали шесть человек, которые собирались провести митинг против принудительной вакцинации. Об этом рассказала ОВД-Инфо одна из задержанных Надежда Краюшкина.

По ее словам, они собрались на Пушкинской площади, чтобы подписать коллективное письмо против принудительной вакцинации. Однако их задержала полиция.

Задержанных отвезли в отдел полиции «Тверской». Туда выехал адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов, который сообщил, что на задержанных оформили протоколы по статье о нарушении антиковидных ограничений (ст. 3.18.1 КоАП Москвы). Подобное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей.

26 июня в Москве в Новопушкинском сквере прошел первый митинг противников обязательной вакцинации. Его инициатором выступил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. На мероприятие пришло около тысячи человек, она закончилась разгоном участников и задержанием больше десяти человек.