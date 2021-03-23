Тайны Спаса на Крови

Девятикупольный красавец, один из самых загадочных питерских храмов, стоит на набережной канала Грибоедова, образуя вокруг себя одно из прекраснейших мест города. Спас в его названии – от Христа Спасителя, а «на крови» – в память об императоре Александре II.

Этот храм – одно из самых популярных туристических мест в мире. Александр III, сын убитого императора, сразу задумал, что это будет мемориал отцу, и распорядился собрать пожертвования на храм со всей России – как искупление за мученическую смерть царя. Внутри храма можно увидеть место, где было совершено убийство: справа, у самого входа, где под каменным куполом находится огороженный фрагмент бывшей Екатерининской набережной (канал Грибоедова раньше назывался Екатерининским). Именно там народоволец Игнатий Гриневицкий бросил бомбу под колеса кареты императора. Пять раз до этого его пытались убить, и шестая попытка оказалась удачной. Строительство длилось 24 года, собор был освящен лишь 19 августа 1907 года.

Мозаика

Создатели Спаса на Крови отказались от традиционной храмовой росписи ввиду холода и вечной питерской всеразрушающей сырости. Весь храм внутри и снаружи украшен чудесными мозаиками. Над ними работали Васнецов, Нестеров, Рябушкин, Беляев и другие мастера Академии художеств. Богатейшая коллекция самоцветов, полудрагоценных камней и специальной ювелирной эмали довершала уникальное убранство храма. К сожалению, самоцветы, изначально входившие в декор, утрачены.

Призрак

Возможно, именно место убийства породило легенды и мифы, которые связаны со Спасом на Крови. Сразу после его освящения пошел слух, что под сводами храма время от времени раздаются стоны убитого императора. Многие питерцы верят, что это оттого, что к императору приходит призрак Софьи Перовской. Силуэт девушки со шрамом на шее и белым платком в руке вдруг возникает на мостике через Грибоедовский канал. Взмахом этого платка Перовская дала сигнал бомбометателям 1 марта 1881 года. А через полтора месяца она в числе других народовольцев-заговорщиков была повешена на плацу Семеновского полка.

Числа и кресты

Даже в пропорциях строения есть символизм. Центральный купол возвышается над землей на 81 метр, как и год гибели царя – 1881. Еще один купол имеет в высоту 63 мeтра – столько лет было Александру II, когда его убили. Ну и наконец, крест колокольни венчает маленькая позолоченная царская корона. Старые петербуржцы верят в то, что одна из икон храма заключает в себе знание о прошлом и будущем нашей страны. Они говорят, что если смотреть на икону долго и не отрывая взгляд, то можно обнаружить там даты ключевых событий нашей истории – Октябрьской революции, Великой Отечественной войны, смерти Сталина. Есть еще какие-то числа, но они нечеткие и относятся к будущему, становясь все отчетливее с приближением новой трагической даты. На внешнем цоколе храма можно насчитать двадцать красных гранитных табличек с описанием главных деяний царя-мученика.

Спас как храм был закрыт с 1930 года. Стал использоваться как склад. Там также устроили дробильную мастерскую для получения гранитной крошки. Как раз тогда самоцветы, эмаль и многое другое из декора и было утрачено. Но сам храм сохранился. Легенда гласит, что, когда с закрытого храма сняли колокола, прихожане, опасаясь, что и храмовые кресты пойдут на переплавку, ночью тайно сняли их и погрузили на дно канала, то есть совсем недалеко от храма. И уже после реставрации нашелся человек, который рассказал, где нужно искать кресты. Канал прочесали водолазы, кресты были найдены и снова водружены на купола Спаса.

Спас на картошке

Еще в народе живет поверье, что собор нельзя разрушить. В конце 1930-х годов советская власть постановила, что храм не несет никакой ценности, и распорядилась его взорвать. В стенах выдолбили ниши для взрывчатки и уже частично ее успели заложить, но началась война. Взрывчатку вытащили для военных целей, а о храме забыли. Ну как забыли – просто приспособили под районный морг, куда свозили тела блокадных ленинградцев. Когда блокада наконец была прорвана, а тела захоронены, то Спас на Крови приспособили под картофелехранилище. Храм так и называли – «Спас на картошке», причем почти нежно, потому что храмовая картошка спасала от голода тех, кто выжил в блокаду. И что поразительно – в храм во время войны не попала ни одна бомба. Однажды, правда, один немецкий фугасный снаряд угодил в главный купол храма, но каким-то чудом он не разорвался. 240-миллиметровый снаряд весом 150 кг пролежал под куполом никем не замеченный целых 20 лет. Уникальную операцию по его обезвреживанию провела бригада из шести смельчаков под руководством бывшего пиротехника Виктора Демидова. Это были реставраторы-верхолазы и бывшие саперы. В октябре 1961 года они, рискуя жизнью, очень осторожно извлекли снаряд из перекрытия лебедкой, спустили на землю, потом вывезли из города и взорвали в районе Пулковских высот.

Падение советской власти

После войны в соборе было хранилище декораций Малого оперного театра (сегодня это Михайловский). В какой-то момент декорации загорелись, и в пожаре погибла большая часть уцелевшей от 30-х уникальной мозаики. Почти полностью был разрушен уникальный пол, инкрустированный итальянским мрамором.

Во времена Хрущева Спас на Крови снова решили сровнять с землей, планируя проложить на его месте магистраль. Но снова отступились.

В 1972 году началась глобальная реставрация Спаса на Крови, которая шла целых 25 лет. Храм был обнесен строительными лесами, и ленинградцы злословили, что леса будут стоять, пока стоит советская власть, а как только их снимут, так советская власть пойдет прахом. У Розенбаума даже песня была: «Хочу открыть Михайлов замок для людей, хочу придать домам знакомый с детства вид, мечтаю снять леса со Спаса на Крови».

И ведь шутки шутками, а леса убрали в 1991-м, незадолго до августовского путча.

В 1997 году основные реставрационные работы были завершены. Спас на Крови открылся для посетителей ровно в тот день, когда исполнилось 90 лет со дня его первого освящения – 19 августа 1997 года.

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Материал вышел в издании «Собеседник+» №06-2021 под заголовком «Тайны Спаса на Крови».