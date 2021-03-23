Сегодня, в 13:26

Москвичей предупредили о надвигающейся жаре и повышении атмосферного давления

К середине недели потеплеет до +30, а к выходным жара усилится до +33, при этом давление повысится до 757мм рт. столба

Фото: Дмитрий Мальтера

На предстоящей неделе в Центральную Россию и Москву придет жара и повысится давление, что может оказать негативное влияние на гипертоников. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал Тишковец, предстоящая неделя в Центральной России пройдет под знаком «непререкаемого господства скандинавского антициклона», центр которого окажется над столицей уже в среду. «Так, например, если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33. Температура воздуха ночью повысится с плюс 14 до 19», — пояснил синоптик. 

По словам специалиста, Москву ожидает практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, из-за чего температура к концу недели окажется на пять-семь градусов выше июльской нормы. 

Он предупредил, что вместе с температурой также будут расти показания барометров до 757 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц выше нормы - для человека это то же самое, что погрузиться в шахту глубиной более 100 метров. Все это, как он считает, может оказать негативное влияние на гипертоников. 

Метеоролог добавил, что из-за увеличения концентрации СО2 также существенно ухудшится экологическая ситуация.

Однако, время господства знойного антициклона составит не более семи суток. Это означает, что повторения длительной засухи 2010 года не произойдет. 

Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 3 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 4 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 1 неделю назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 неделю назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 1 неделю назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 21 минуту назад

Железный человек обошел доктора Хауса и Джека Воробья в топе идеальных руководителей

Общество 2 часа назад

Специалист рассказал, как добиться высоких зарплат в России

Недвижимость 2 часа назад

Как пережить период отключения горячей воды

Политика 3 часа назад

Станислав Белковский: "Лавров уйдет в отставку в сентябре"

Общество 3 часа назад

В России выявили более 25 тысяч новых заболевших COVID-19 впервые с января

Здоровье и дом 3 часа назад

Как отличить симтопы коронавируса от аллергии рассказал специалист

Происшествия 4 часа назад

При крушении военного самолета на Филиппинах погибло не менее 17 человек

Здоровье и дом 5 часов назад

"Желудочный ковид": Врачи назвали симптомы "Дельта" штамма коронавируса

Общество 13 часов назад

Тайны Спаса на Крови

Политика 21 час назад

Захарова выступила с претензиями к Токио из-за совместных учений с Штатами

Политика 22 часа назад

"Яблоко" поменяло Явлинского на помощника Мишустина

Общество 23 часа назад

Алексей Венедиктов: Необходимо готовиться к следующей волне коронавируса, а не к нынешней

Происшествия 23 часа назад

47-летняя женщина утонула, бросившись спасать двоих детей на пляже в Самаре

Общество 1 день назад

"Новый локдаун будет ещё жёстче": россияне встревожены из-за роста заболеваемости

Общество 14:49

Глухой телефон: Росморречфлот и Минобороны Украины не разобрались с сигналами

Ведомства не могут договориться: помогает Россия в аварии с рыболовецким судном или нет

Политика 11:51

Словакия отказалась от 160 тысяч доз вакцины "Спутник V". РФ вернула деньги

Только 10 500 словаков успели получить инъеккцию первым препаратам российской вакцины

Политика 1 день назад

"Судьба Собянина висит на волоске": Соловей сделал громкое заявление

Общество 1 день назад

Новости к утру 3 июля: Спасение украинских рыбаков и претензии Эрмитажа к УЕФА

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика