Москвичей предупредили о надвигающейся жаре и повышении атмосферного давления

На предстоящей неделе в Центральную Россию и Москву придет жара и повысится давление, что может оказать негативное влияние на гипертоников. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как рассказал Тишковец, предстоящая неделя в Центральной России пройдет под знаком «непререкаемого господства скандинавского антициклона», центр которого окажется над столицей уже в среду. «Так, например, если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33. Температура воздуха ночью повысится с плюс 14 до 19», — пояснил синоптик.

По словам специалиста, Москву ожидает практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, из-за чего температура к концу недели окажется на пять-семь градусов выше июльской нормы.

Он предупредил, что вместе с температурой также будут расти показания барометров до 757 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц выше нормы - для человека это то же самое, что погрузиться в шахту глубиной более 100 метров. Все это, как он считает, может оказать негативное влияние на гипертоников.

Метеоролог добавил, что из-за увеличения концентрации СО2 также существенно ухудшится экологическая ситуация.

Однако, время господства знойного антициклона составит не более семи суток. Это означает, что повторения длительной засухи 2010 года не произойдет.