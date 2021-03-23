Украла по неосторожности: судебный пристав "наштамповала" на 150 млн

Своеобразный рекорд поставила судебный пристав из Вязниковского района Владимирской области. Без всякого злого умысла и даже, возможно, не догадываясь об этом, она способствовала хищению и обналу 150 млн рублей.

Вероятно, это тот самый случай непредвиденной коррупции, за который Госдума предлагала не сажать. Даму, однако же, судят.

Наша героиня работала судебным приставом недолго – с 2017 по 2019 год – в должности заместителя начальника отдела. По версии следствия, она занималась преимущественно тем, что возбуждала исполнительные производства по подложным удостоверениям комиссий по трудовым спорам и исполнительным листам. Возможно, она бы и не стала этого делать, но проверять документы на подлинность ей было как-то недосуг. Что прислали, то и проштамповала.

Штамповала судебный пристав постановления о взыскании денег с должников. Точнее – в ее случае – с якобы должников. Во исполнение данных постановлений средства снимались со счетов юридических лиц.

Всего столь незамысловатым до неприличия образом «взыскатели» получили и обналичили 150 млн рублей. Теперь суду предстоит определить степень вины экс-заместителя начальника районного отдела службы судебных приставов. Возможно, тот факт, что ни копейки из этих денег не осело в карманах ее служебной формы, послужит смягчающим обстоятельством. А вам всем впредь рекомендуем не бежать сразу, случись что, с постановлением о взыскании чего-либо в банк. Возможно, эта дама среди приставов не единственный экземпляр.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2021 под заголовком «Украла по неосторожности».