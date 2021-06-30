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Новости к утру 2 июля: Взрыв в Нижнем Новгороде и рост прожиточного минимума на 300 рублей

Снижение участия россиян в благотворительностью связали с закрытием церквей на карантин в 2020 году

Фото: Соцсети

Прожиточный минимум на душу населения РФ в 2022 году составит 11 950 рублей, передает «Интерфакс». Это на 297 рублей больше, чем в текущем году.

Для трудоспособного населения этот показатель составит 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, для пенсионеров – 10 277 рублей.

В минувшем году число россиян, которые участвуют в благотворительности, снизилось с 67% до 58%, пишет журнал «Филантроп» со ссылкой на исследование фонда «КАФ». Отмечается, что снижение больше связано с закрытием церквей для открытого посещения. По-прежнему люди чаще всего жертвуют средства на поддержку детей (52%).

В 130 странах для крупных корпораций будет установлен единый налог в размере 15%, пишет RTVi со ссылкой на ОЭСР. 

Трое мужчин госпитализированы из дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа. Пострадавшим от от 44 до 70 лет. Один из нижегородцев получил 50% ожога кожного покрова, другой – 70%. Пожара за взрывом не последовало. Погибших нет.

В селе Молочненское республики Крым против местного главы заведено дело о халатности из-за загрязнения пляжа. Ущерб почвам оценили на 10 миллионов рублей.

В США Генеральная прокуратура ввела на федеральном уровне мораторий на смертную казнь. В июле 2020 года Дональд Трамп отменял уже ранее установленный мораторий.

2 июля скончалась 26-летняя руководительница фонда «Тепло сердец» Дарья Семенова, боровшаяся за жизнь людей с муковисцидозом. В 2019 году она пикетировала минздрав с кислородным баллоном и плакатом «Хочу жить». Так она отреагировала на прекращение поставок трех антибиотиков, необходимых для лечения ее болезни.

Дарья умерла от осложнений на легкие, связанных с коронавирусом.

Рубрика: Общество

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