Валентин Игнатьев, партия "Новые люди": Малоэтажное строительство может стать новой "российской мечтой"

Он напоминает, что исторически проект «американской мечты» не такой-то и древний – он запустился после Второй мировой войны.

В России же предпринимался ряд попыток. Сначала была идея Петра Столыпина по переселению крестьян и созданию сильных фермерских хозяйств. Затем программа строительства знаменитых «хрущевок». Национальный проект конца 50-х, который в кратчайшие сроки обеспечивал граждан СССР стандартизированным, не всегда качественным, зато собственным жильем. В этих морально и технически устаревших домах по-прежнему живут многие москвичи. Сегодняшний вариант реновации был задуман Юрием Лужковым и активно предварен в жизнь нынешним мэром Сергеем Собяниным.

«Идея правильная и благая – переселить людей из ветхого жилья в новые, улучшенные квартиры. Но, как это часто случается, что-то пошло не так. Строительство этих домов проходит с отсутствием контроля над качеством, используется самый дешевый материал. Показателен пример Перово в Москве, когда даже образцовый реновационный дом напротив районной Управы был сдан с продуваемыми щелями и плесенью и т.д. Кроме того, мы в очередной раз, не даем человеку права выбора. Этот выбор мог бы обеспечить национальный проект малоэтажного строительства», – уверен Валентин Игнатьев.

Напомним, что другой кандидат от партии «Новые люди» по Новомосковскому округу Данил Махницкий также поддержал идею малоэтажного строительства, приводя в качестве аргументов влияние этажности на криминогенную обстановку и здоровье людей. Малоэтажные кварталы безопаснее за счёт сокращения безлюдных пространств – протяженных лестничных клеток и нефункциональных территорий между зданиями. А по статистике жители высоток чаще обращаются к специалистам, в том числе по психическому здоровью.

«Малоэтажное жилье формирует новый образ жизни, укрепляет социальные связи и чувство сопричастности к территории. Ленинградская область уже пошла по этому пути и директивно ограничила высотность нового строительства, пришло время Новой Москвы», – считает кандидат Новых людей.