В июле в Россию придет засуха, которая случается раз в 10 лет

Синоптик предупредил о сильнейшей засухе в Москве и центральной части России в июле. Об этом рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, с вероятностью 60–70% июль будет солнечным и засушливым месяцем.

«Второй месяц лета, являющийся в году самым влажным, ознаменуется засухой, которая по климату за последние полвека в среднем случается не чаще 1 раза в девять-десять лет», — заявил он.

Средняя температура в течение большей части июля будет на 0,5–1 градус выше, чем аналогичные показатели многих лет. Исключение составит середина месяца — тогда температура опустится до июльской нормы.

Синоптик отметил, что по долгосрочным прогнозам в московском регионе ожидается не более 20–30% месячной нормы (норма июля — 94 мм) осадков, а на северо-западе Центральной России может вообще не выпасть дождя.

Он также напомнил, что похожая ситуация за последние 55 лет складывалась в 1972 году (тогда выпало 16 мм осадков), 1992-м (23,3 мм), 1997-м (6 мм), 2002-м (23,8 мм), 2010-м (12 мм) и 2014-м (4 мм).

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об аномально теплом начале июля для россиян. По его словам, 1 июля температура почти на всей территории страны должна подняться выше нормы.