В ФСБ и ФСО пожаловались, что не могут посещать рестораны из-за проблем с QR-кодом

Сотрудники ФСБ и ФСО столкнулись с проблемами при получении QR-кодов для посещения кафе и ресторанов Москвы и других регионов. Как сообщил источник близкий к силовым структурам РБК, это может быть связано с тем, что данные сотрудников из этих ведомств не вносят в регистр ЕМИАС. При этом в ФСО заявили, что не слышали о такой проблеме.

Как рассказали источники агентства, у некоторых ведомственных поликлиник ФСБ до сих пор нет доступа к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), поэтому сотрудники центрального аппарата этого ведомства не могут получить QR-коды. Многие сотрудники из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства, такая же ситуация наблюдается и в подразделениях ФСО.

По словам источника, близкого к московским властям, такая ситуация не исключение и к департаменту здравоохранения поступило несколько подобных обращений от сотрудников силовых структур.

«Многие военнослужащие вакцинировались в местах, не имеющих отношения к ведомству, и теперь их надо внести в списки, которые ведет служба», — пояснил собеседник агентства.

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов, он про проблемы с QR-кодом у сотрудников не слышал. По его словам, вся остальная информация, связанная с коронавирусом, есть на сайте Оперштаба по борьбе с COVID-19.