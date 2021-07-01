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В ФСБ и ФСО пожаловались, что не могут посещать рестораны из-за проблем с QR-кодом

При этом в ФСО заявили, что не слышали о такой проблеме среди сотрудников ведомства

Фото: Дмитрий Мальтера

Сотрудники ФСБ и ФСО столкнулись с проблемами при получении QR-кодов для посещения кафе и ресторанов Москвы и других регионов. Как сообщил источник близкий к силовым структурам РБК, это может быть связано с тем, что данные сотрудников из этих ведомств не вносят в регистр ЕМИАС. При этом в ФСО заявили, что не слышали о такой проблеме. 

Как рассказали источники агентства, у некоторых ведомственных поликлиник ФСБ до сих пор нет доступа к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), поэтому сотрудники центрального аппарата этого ведомства не могут получить QR-коды. Многие сотрудники из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства, такая же ситуация наблюдается и в подразделениях ФСО. 

По словам источника, близкого к московским властям, такая ситуация не исключение и к департаменту здравоохранения поступило несколько подобных обращений от сотрудников силовых структур.

«Многие военнослужащие вакцинировались в местах, не имеющих отношения к ведомству, и теперь их надо внести в списки, которые ведет служба», — пояснил собеседник агентства. 

Как сообщил «Интерфаксу» руководитель Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов, он про проблемы с QR-кодом у сотрудников не слышал. По его словам, вся остальная информация, связанная с коронавирусом, есть на сайте Оперштаба по борьбе с COVID-19.

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