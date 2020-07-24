"В Венецию не поеду и так посмотрела, дома": Москвичи о прошедшем "суперливне"

Многие москвичи иронизировали над тем, что не такой прохлады они просили последние полторы недели истощающей жары: «Кто там ждал дождик? По мне так лучше жаришка (...). Волны бьются о цоколь дома, в Венецию не поеду и так посмотрела, дома. Жду гандольера», — говорит комментатор, который до этого дня ни разу не видел, чтобы его дом утопал в осадках.