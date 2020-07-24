"В Венецию не поеду и так посмотрела, дома": Москвичи о прошедшем "суперливне"
Sobesednik.ru почитал, как москвичи отреагировали на прошедший "суперливень". Мэрии досталось за ливневку
Как и обещали синоптики, Москву и Подмосковье сегодня накрыл настоящий шторм или «суперливень», как прозвали его в «Фобосе». Дождь затопил ряд элементов городской коммуникации, немного подтопило даже телецентр Останкино, где вскоре будут стараться не заметить роль городских властей в отсутствующих ливневках, проблемы с которыми возникают после каждого сильного дождя.
Но с претензиями к мэрии справляются и пользователи соцсетей: «Как вообще допускали проекты станций метро, которые даже сильный дождь не могут выдержать!? Какого хрена сливные решетки на дорогах не справляются, а станции метро затапливает дождем!?» — возмущается один из них, приводя видео с работником метрополитена, который шваброй выталкивает потоки воды со станции.
В частности, неплохо залило метро "Ясенево".
Многие москвичи иронизировали над тем, что не такой прохлады они просили последние полторы недели истощающей жары: «Кто там ждал дождик? По мне так лучше жаришка (...). Волны бьются о цоколь дома, в Венецию не поеду и так посмотрела, дома. Жду гандольера», — говорит комментатор, который до этого дня ни разу не видел, чтобы его дом утопал в осадках.
Досталось и Подмосковью, где-то даже метало молнии, одну, например, засняли в аэропорту "Жуковский".