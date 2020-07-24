СК заподозрил трех старших офицеров ФСБ в мошенничестве на 64 млн

Московский военный суд арестовал трех офицеров управления авиации (УА) ФСБ главу отдела полковника Юрия Кравченко, начальника 1-го отделения подполковника Артема Сохина и майора Сергея Романова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере на госзакупках. Как пишет «КоммерсантЪ», по мнению суда, есть основания полагать, что высокопоставленные офицеры ФСБ на воле могут оказать влияние на расследование.

Дело началось с подачи МВД Республики Коми, где в июле 2020 года был арестован предприниматель Вазген Бабаханян, фактический руководитель компании «АсСтрой». Его обвинили в мошенничестве. Затем к делу подключился военный отдел Следственного комитета по Воркутинскому гарнизону, который связал дело Бабаханяна с тремя контрразведчиками, которые лоббировали контракты с бизнесменом в своем ведомстве.

Утверждается, что офицеры УА ФСБ нанесли государству ущерб в размере 63,5 миллиона рублей. Предполагаемые махинации связаны со строительством сборно-разборного складского комплекса хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов в ряде регионов.

При этом сами обвиняемые свою вину не признают. Они говорят, что все комплексы были построены и даже используются по назначению. При этом следствие утверждает, что они похитили полную сумму, выделенную на строительство. Их адвокат пообещал позднее предоставить официальную позицию подсудимых, если они дадут на это добро.