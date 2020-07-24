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СК заподозрил трех старших офицеров ФСБ в мошенничестве на 64 млн

Трем офицерам ФСБ вменяют в вину мошенничество в размере 64 млн. Они всё отрицают, но суд все равно отправил их в СИЗО

Фото: Global Look Press

Московский военный суд арестовал трех офицеров управления авиации (УА) ФСБ главу отдела полковника Юрия Кравченко, начальника 1-го отделения подполковника Артема Сохина и майора Сергея Романова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере на госзакупках. Как пишет «КоммерсантЪ», по мнению суда, есть основания полагать, что высокопоставленные офицеры ФСБ на воле могут оказать влияние на расследование.

Дело началось с подачи МВД Республики Коми, где в июле 2020 года был арестован предприниматель Вазген Бабаханян, фактический руководитель компании «АсСтрой». Его обвинили в мошенничестве. Затем к делу подключился военный отдел Следственного комитета по Воркутинскому гарнизону, который связал дело Бабаханяна с тремя контрразведчиками, которые лоббировали контракты с бизнесменом в своем ведомстве.

Утверждается, что офицеры УА ФСБ нанесли государству ущерб в размере 63,5 миллиона рублей. Предполагаемые махинации связаны со строительством сборно-разборного складского комплекса хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов в ряде регионов. 

При этом сами обвиняемые свою вину не признают. Они говорят, что все комплексы были построены и даже используются по назначению. При этом следствие утверждает, что они похитили полную сумму, выделенную на строительство. Их адвокат пообещал позднее предоставить официальную позицию подсудимых, если они дадут на это добро.

Теги: #Коррупция

Рубрика: Общество

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