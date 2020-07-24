Власти США назвали НЛО угрозой нацбезопасности. Они чего-то не договаривают?

В руководстве Национальной разведки США представили Конгрессу доклад об исследовании феномена неопознанных летающих объектов (НЛО), которые были зафиксированы американскими военными и специальными датчиками. С 2004 по 2021 года власти США обнаружили 144 случая воздушных явления, объяснить природу которых так и не смогли, причем 80 из них независимо друг от друга зафиксировали сразу несколько датчиков. В своем докладе разведслужба приходит к выводу, что НЛО составляют угрозу национальной безопасности США, но, как показал опрос, опубликованный газетой The Hill, рядовые американцы уверены, что власти знают больше, чем говорят.

В несекретной части доклада разведки говорится, что установить природу НЛО не представляется возможным из-за небольшого числа высококачественных сообщений о них: в реальности удалось объяснить лишь 1 из 80 случаев НЛО, зафиксированных несколькими датчиками сразу — оказалось, что это воздушный шар. Все остальные 79 случаев остаются загадкой для спецслужб. Отмечается также, что некоторые из этих НЛО обладали «необычными летными характеристиками» (цитата по ТАСС).

Эти случаи, как полагают в разведке США, могут оказаться как ошибками измерительных приборов, так и, к примеру, «системами иностранных противников» (Китая, России или любой другой страны). Не исключается и вариант, что разработки на самом деле американские, но засекреченные. Также это могут быть природные явления или нечто выходящее за границы этих объяснений.

Разведчики отмечают, что в их задачи вовсе не входил поиск пришельцев, они лишь исследовали конкретные необъясненные случаи и признали, что НЛО могут представлять угрозу нацбезопасности США, так как создают помехи при полетах и потенциально могут быть превосходящими технологиями других государств или неправительственных организаций.

Согласно данным социологического опроса, 70% американских граждан уверены, что власти скрывают от общества часть сведений об НЛО, которые имеются у них в распоряжении. Чаще такой точки зрения придерживаются молодые люди от 18 до 34 лет (75%), чуть реже – более старшие поколения от 35 до 49 лет (64%).