Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

– А что нас ожидает?

– Мы идем в правильном направлении. Оно правильное, но очень тяжелое. Для России это особенная тяжесть, поскольку в нашем национальном характере очень много консервативного. Нам всегда кажется, что в прошлом, когда за нас всё решали, было легче жить. Но я вижу важный сдвиг: многие мои студенты другие. Им кажется, что самостоятельность – не наказание, а дар божий. Они высоко ценят возможность быть свободными. И эти новые люди выросли буквально за одно поколение! Я вообще считаю, что национальная идея России во все времена – чувство собственного достоинства: и страны, и коллектива, и каждого отдельного гражданина.

В журналистике много фамилий, но мало имен

– Ваши самостоятельные студенты довольны состоянием их будущей профессии? Куда делась свободная и качественная пресса начала перестройки?

– Мой друг, один из лучших журналистов страны Александр Пумпянский написал замечательную книгу, название которой все объясняет: «Красное и желтое». И подзаголовок – «От истмата до компромата».

Мы прошли именно этот путь. Правда, у нас, к счастью, была огромная площадь замечательной журналистики – и перестроечного времени, и раньше, например «Комсомольская правда», где я начинал в 1960-м и проработал 15 лет. Это была великая журналистика. Это была не профессия, это было состояние души

– И куда все это ушло? А главное, почему?

– Проще говоря, раньше в газетах джентльмены писали для джентльменов. Сегодня – абсолютно безответственная болтовня в интернете, упражнения блогеров. Это все настолько размывает настоящую – серьезную и нужную обществу – журналистику, что просто оторопь берет. В профессию пришли люди, у которых есть высшее образование, но нет среднего.

Вот я, надеюсь, профессионал, но на моем столе нет ни одной газеты. Я их не читаю, у меня нет в этом потребности. А это плохо. Общество деградирует без качественной публицистики.

– Вообще ничего не читаете? Или в интернете смотрите?

– Я читаю не газеты, а авторов. Тех, про кого уверен, что они одарят меня какой-то мыслью, заставят задуматься. Юрий Рост, к примеру, Миша Ростовский... Одним из лучших редакторов считаю Диму Муратова («Новая газета»). Редактор – это профессия, которая дорогого стоит: ведь он берет на себя в два раза больше ответственности, чем пишущий. Таким, например, был Витя Лошак, главред «Огонька».

Сегодня в журналистике много фамилий, но мало имен. И это беда. Раньше за каждой фамилией мэтра – Инна Руденко, Слава Голованов, Толя Иващенко, Вася Песков, Толя Аграновский, Егор Яковлев, Костя Щербаков, Виталий Ганюшкин... – знак качества. Сегодня этого нет.

– Возможно, потому, что в СМИ больше нет свободы?

– На мой взгляд, профессия попала в развилку. Для многих свободой стала работа в госСМИ, а не на некоего олигарха. По сути, и там несвобода, и тут. От такой журналистики мало чего можно ждать. Сегодня у корреспондентов нет ощущения, что они навсегда пришли в профессию. А ведь это должно быть именно так: ты раз и навсегда продался идее, своему мироощущению... Если у тебя нет этого чувства, тебе все равно. И получается, что сегодня человек – журналист, завтра он в пресс-службе, потом – рекламный агент, а в итоге и вовсе киосками руководит...

– Не потому ли, что те, кто пытается преодолеть запрет писать критически о сильных мира сего, нередко оказываются под судом?

– Преодоление любого запрета – вопрос профессиональный.

– Но разве нормально, что опасно писать про то, что у какого-то крупного чиновника доходы из непонятных источников? Следователи же приходят к журналисту, а не к нему...

– Согласен, что это ненормальное положение. Но ведь ваша газета пишет об этом спокойно. И еще некоторые СМИ. Думаю, тут скорее вопрос профессионализма, а не запретов. Если у вас есть доказательства, вам легко. И тяжело, если писать так, как это делают сегодня в большинстве случаев – мазнул грязью, пошел дальше. Сегодня очень просто с кем-то расправляться, сводить личные счеты и ни за что не отвечать. Потом начинают разбираться, и выясняется: очень много надумано, заказано. Разве можно при этом удивляться, что вера в нашу профессию катастрофически падает?

«Малую землю» Брежнев печатать не торопился

– К вопросу о фактах. Правда, что вы – один из тех, кто писал «Малую землю»?

– Правда. Но это не планировалось сделать «самым знаковым произведением эпохи», как потом, к моему сожалению, вышло.

В журнале «Новый мир» тогда публиковались мемуары наших заслуженных военных маршалов, генералов... До этого были напечатаны воспоминания Анастаса Микояна, готовились – Андрея Громыко. А Леонид Ильич очень любил рассказывать о своих военных буднях... Поэтому и решили опубликовать их в «Новом мире» – журнале с хорошей репутацией и небольшим тиражом. До того, конечно, сверили факты. В общем, журналистская рутина.

Но как только вышел журнал, это произведение, увы, начало жить собственной жизнью. Между прочим, Брежнев долго не решался публиковать этот текст.

– Потом было стыдно признаваться, что это вы писали?

– С воспоминаниями Брежнева работали несколько человек, и мы потом дали друг другу слово: никогда никому не скажем о своем авторстве. И до сих пор до конца не говорим, кто какие кусочки писал.

Хотя фамилии иногда мелькают. Но совершенно не те. Я однажды даже сидел за столом, где очень известный журналист рассказывал, как он писал воспоминания Брежнева. Я не стал его опровергать.

– А почему?

– Мне казалось, что это выдало бы мое частичное авторство. Да и за этого весьма заслуженного мэтра было как-то неловко: ему-то зачем было придумывать? Еще одну лычку в погоны?

А во время перестройки начали искать возможность, как прижучить авторов: вдруг они, скажем, не заплатили налогов с гонораров? Но ничего не нашли – никаких денег мы не получали.

Шеварднадзе за меня заступился

– В вашей журналистской жизни было много удивительных историй – хоть авантюрный фильм снимай. Например, как вы на излете Союза отправились в ЮАР, с которой отношений у СССР не было... Не боялись оказаться на ковре в ЦК? Риск – составляющая профессии?

– Согласитесь, нельзя было журналисту пренебречь такой возможностью. Я тогда был главным редактором журнала «Новое время». Мы с коллегой были в Замбии, брали интервью у президента Кеннета Каунды, лидера движения, которое противостояло расистскому режиму ЮАР. Я спросил, нельзя ли нам, поехать к его оппонентам. Каунда ответил: «Вам можно».

На месте наш самолет окружили военные... Думаю: всё. Будут нас выгонять. Оказалось, наоборот, встретил нас глава МИД ЮАР Питер Бота и сразу повез к себе домой. Предложил встретиться с президентом де Клерком. Когда мы уходили, де Клерк написал короткую записку, запечатал в конверт и попросил передать Эдуарду Шеварднадзе. Я пообещал.

– А в Москве вас уже ждали воронки?

– До этого не дошло. Но впереди нас уже летела телеграмма: мол, нарушили все законы пребывания советского человека за рубежом... Разразился дикий скандал. Самое маленькое – меня могли погнать с работы. И тогда я позвонил своему коллеге еще по «КП» Теймуразу Степанову, он был помощником Шеварднадзе. Попросил помочь. Министр за меня заступился: «Он такое письмо привез, за которое его благодарить надо, а не выгонять».

Подарил папе римскому фото из его юности

– Это ведь не первый ваш опыт в роли дипломата. Один из таких моментов – ваше знакомство с папой римским Иоанном Павлом II. Правда, что оно состоялось благодаря снимку времен его юности, который хранился в закрытом архиве ТАСС? Копия-то хоть осталась в России?