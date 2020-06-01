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Польза или риски? В США выявили влияние ковид-вакцин на рост числа заболеваний сердца

Всего в США до 11 июня было зарегистрировано 323 подтвержденных случая миокардита и перикардита среди вакцинированных

Фото: Global Look Press

Вероятную связь между развитием редких воспалений сердца после вакцинации против COVID-19, обнаружила американская консультативная группа Центра по контролю и профилактике заболеваний. Об этом пишет WEK.ru.

Как сообщается, ведомство отслеживает случаи миокардита и перикардита, которые были зарегистрированы у привитых людей старше 12 лет после вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer. 

Всего в США до 11 июня было зарегистрировано 323 подтвержденных случая подобного заболевания среди вакцинированных, причем для 309 из них потребовалось лечение в больнице. Почти 80% людей из них полностью выздоровели. 

Как отмечается, этот редкий побочный эффект в основном наблюдается у молодых людей и наиболее часто встречается у мужчин в возрасте 30 лет и младше. 

Симптомы воспаления сердца, которые появлялись в течение недели после вакцинации, включали в себя боль в груди, одышку и учащенное сердцебиение. 

Если после первой прививки у человека возникают симптомы этих заболеваний, специалисты рекомендуют отложить введение второй дозы мРНК -вакцины, включая вакцины компаний BioNTech/Pfizer и Moderna. 

По их словам, в большинстве случаев такой побочный эффект протекает в легкой форме, люди часто выздоравливают самостоятельно или при минимальном лечении. А при заражении коронавирусом риск для сердца может быть куда серьезнее. 

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