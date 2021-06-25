Сегодня, в 9:29

Москва бьет очередные рекорды по жаре, синоптики предупреждают о сухих грозах

Температура в столице сегодня достигнет отметки в +36 градусов, по области до +37, облачно, к вечеру возможны грозы

Фото: Дмитрий Мальтера

В Гидрометцентре рассказали о сухих грозах без дождя из-за жары, которые могут наблюдаться в столице в выходные, а также о том, что в Москве сегодня будет обновлен четвёртый подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха. 

Как сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, такое явление как сухие грозы может наблюдаться в Москве в это воскресенье. Подобные явления случаются при очень жаркой погоде, когда воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли. 

По словам специалиста, при сухих грозах частицы пыли и влага в облаках сталкиваются, из-за того что они разнозаряженные возникают раскаты грома, при этом дождя нет.

Температура в столице сегодня, как передает портал Метеовести, достигнет отметки в +36 градусов, по области ожидается до +37. Таким образом, в Москве будет обновлен четвёртый подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который был установлен в 2010 году, когда воздух прогрелся до +33,1 градуса. 

В начале дня синоптики обещают увеличение количества облаков, а ближе к вечеру возможны грозы. Ветер – юго-западный, 1-6 м/с, при грозе – порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 мм рт. ст.  – около нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное.

Персона
Общество 5 часов назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 19 часов назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 1 день назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Расследование 2 дня назад

Фирмы близкой знакомой Владимира Соловьева заработали за год 170 млн рублей

Общество 3 дня назад

Вячеслав Цеповяз и Наталья Стришняя могут быть заказчиками убийства Бориса Москвича

Общество 6 дней назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 25 минут назад

Россияне требуют объяснить, как число переболевших вдруг увеличилось вдвое

Общество 41 минуту назад

Коронавирус становится опаснее, маскируясь под ОРЗ и не вызывая потерю обоняния

Политика 1 час назад

Думский начальник Натальи Поклонской намекнул о ее новой работе

Политика 1 час назад

"Победить меня честно у вас не получится": Илью Яшина лишили избирательного права

Общество 1 час назад

"Мы вас от всего сердца ненавидим": россияне обвинили Беглова в призывах к "травле" непривитых

Общество 2 часа назад

Единороссы протаранили лодку с ребенком. Его отец утонул. Спустя неделю дело не возбуждено

Общество 2 часа назад

Власти Москвы рассказали, как получить QR-коды для посещения кафе и массовых мероприятий

Политика 2 часа назад

"Мы в шоке": Власти Беларуси перевели Протасевича и россиянку Сапегу под домашний арест

Общество 3 часа назад

Данил Махницкий, партия "Новые люди": конкуренция на мусорном рынке спасет Россию от незаконных свалок

Политика 3 часа назад

Главное к 25 июня: Холостые санкции, Instagram с ноута, вакцины уже не хватает

Общество 4 часа назад

Почти 30% работодателей хотят в июле перевести сотрудников на удаленку из-за COVID-19

Общество 4 часа назад

ВОЗ: Индийским штамм коронавируса "Дельта" в два раза опаснее и быстрее обычного

Политика 5 часов назад

Лидеры пяти стран отказываются терпеть присутствие Путина на саммите ЕС

Общество 5 часов назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Политика 10 часов назад

На карандаш! Элла Памфилова

Недвижимость 12 часов назад

В Перми задерживают жителей двора, записавших обращение на прямую линию к Путину

Общество 12 часов назад

Роковые вкусняшки

Политика 12 часов назад

Нидерландский премьер отказался сидеть на одном саммите с Путиным из-за катастрофы с Boeing

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика