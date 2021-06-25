Москва бьет очередные рекорды по жаре, синоптики предупреждают о сухих грозах

В Гидрометцентре рассказали о сухих грозах без дождя из-за жары, которые могут наблюдаться в столице в выходные, а также о том, что в Москве сегодня будет обновлен четвёртый подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха.

Как сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, такое явление как сухие грозы может наблюдаться в Москве в это воскресенье. Подобные явления случаются при очень жаркой погоде, когда воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли.

По словам специалиста, при сухих грозах частицы пыли и влага в облаках сталкиваются, из-за того что они разнозаряженные возникают раскаты грома, при этом дождя нет.

Температура в столице сегодня, как передает портал Метеовести, достигнет отметки в +36 градусов, по области ожидается до +37. Таким образом, в Москве будет обновлен четвёртый подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который был установлен в 2010 году, когда воздух прогрелся до +33,1 градуса.

В начале дня синоптики обещают увеличение количества облаков, а ближе к вечеру возможны грозы. Ветер – юго-западный, 1-6 м/с, при грозе – порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 мм рт. ст. – около нормы. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное.