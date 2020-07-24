Роман Вильфанд: На следующей неделе жара может спасть. Но – лишь на 1-2 градуса
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, почему климат на европейской части России вдруг стал похож на пустынный
Метеорологи не дают гарантий на долгосрочные прогнозы погоды. А вот что нас ожидает в ближайшие дни, могут описать довольно точно.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Sobesednik.ru, скоро ли спадёт жара и почему климат на европейской части страны вдруг стал похож на пустынный.
Побиты рекорды 1917-го и 1948-го
– Жара стоит невероятная. Есть ли представление о том, когда она начнёт спадать?
– Такой жары не то что давно не было – никогда не было в это время года.
В 2010-м, когда все 52 дня изнывали от жары, это случилось во второй половине июля и в августе. Сейчас – третья декада июня, а жара установилась небывалая. Такой пока ещё не бывало за период инструментальных наблюдений. Все рекорды ежедневно щёлкаются как орехи.
– Откуда такая напасть? Результат изменения климата?
– Летом жаркая погода устанавливается в двух случаях.
Первый – это перенос очень тёплых воздушных масс либо с севера Африки (например, из пустыни Сахара), либо, как это было 17-18 мая, воздушные массы к нам кочевали из пустыни Каракумы. Понятно, что оттуда ничего, кроме жаркой погоды, ожидать не стоит. Неудивительно, что температура уже в мае была 30,8 градуса. Но это адвективная, перенесённая жара.
Что касается нынешней аномально жаркой погоды, то она сформирована в нашем воздухе, на Восточно-Европейской равнине. Установился антициклон, который пришёл к нам с северо-запада Европы. И Москва, Московская область, весь Центральный федеральный округ, Поволжье, Ростовская область – всё это зона действия данного антициклона.
Антициклон стационировал – это значит, что воздушные мысы с Атлантики не могут пробиться через барьер, который он устанавливает. Они начинают перемещаться либо к северу, либо в другом направлении, но к центру антициклона пробиться не могут. А значит, никакая влага или понижение температуры пока невозможны.
– То есть пока он не сдвинется, нам придётся терпеть жаркую погоду?
– По сути, да. Для антициклона характерно нисходящее движение, оно препятствует образованию облаков. Короче, ясная погода, синее небо и солнце – единственный фактор, который сейчас формирует температурный режим.
Ещё нужно учесть, что мы находимся в периоде летнего солнцестояния. День самый длинный, солнечные лучи максимально насыщены энергией во всех спектральных диапазонах. Солнечная энергия может рассеиваться, если в воздухе много молекул водяного пара. А у нас сейчас воздух очень сухой, относительная влажность – около 40%. Поэтому ни рассеивания, ни поглощения солнечной энергии не происходит. Она может также рассеиваться, если воздух запылён. Но у нас он сейчас очень чистый.
Волны тепла и аномально горячие ночи
– Аномально жарко не только днём, но и ночью. Это ещё один невероятный рекорд-сюрприз погоды?
– Сейчас формирование температурного режима полностью соответствует условиям в пустынях. 34-36 градусов по Московской области, доходит даже до 37 градусов. Это супервысокая температура, отклонение от нормы составляет двузначную величину – 10-11 градусов. А когда аномалия достигает таких невероятных величин, это уже экстремальная ситуация.
И вы правы, у нас не только супержаркая дневная температура. Фантастически высокие и минимальные ночные температуры. Мы прогнозируем, что в ночь со среды на четверг (с 23 на 24 июня) температура ночью составит 20-22 градуса. И в таком диапазоне будет до конца недели.
Если же говорить об усреднённой норме за 30 лет, для пятой пятидневки июня такая температура характерна для дневных температур, а вовсе не для минимальных ночных, причём, держащихся всего лишь в течение одного-полутора часов (примерно от 4 до 5.30 утра), а дальше – повышающихся.
– Это опасно для здоровья?
– Безусловно. При столь жарких ночах человеческий организм, уставший от сумасшедшего дневного зноя, не успевает восстановиться ночью.
Когда облегчение?
– Вы уже две временные рамки поставили: до пятницы включительно и минимум 3-4 дня… Значит, на следующей неделе можно ждать похолодания?
– Пока значительного похолодания не прогнозируется. Когда метеорологи говорят, что до такого-то дня температура будет высокая или низкая, это вовсе не значит, что после этого дня произойдёт резкое изменение.
Предсказуемость составляет 5-6 дней. А когда стоит стационарный антициклон, то до 7 суток. На более длительный период невозможно прогнозировать.
То есть появляется вероятность формирования облаков, которые смогут рассеивать солнечную энергию, и она уже будет в меньшей степени поступать к подстилающей поверхности. А в отдельных регионах Московской области не исключены даже осадки. Очень небольшие.
– И ничего оптимистичного не скажете про следующую неделю?
– Ансамблевый прогноз позволяет считать, что в начале следующей недели температура понизится на 1-2 градуса. Но она все равно будет очень высокая. В понедельник и вторник температурный фон – около 30 градусов. Такая температура, конечно, на 5-6 градусов выше нормы. Но всё-таки уже не на 10-11.
Что случилось в Крыму
– Стоит ли ожидать повторения тропических ливней, от которых пострадали недавно курорты Крыма и Краснодарского края?
– Крым – это аридная зона, там осадков в принципе мало. Но именно летом происходят взрывные конвективные процессы. Зимой воздушные массы перемещаются вдоль подстилающей поверхности. А летом – за счёт неоднородного её прогрева – возникают так называемые термики, когда воздушные массы быстро перемещаются от подстилающей поверхности в более высокие слои. Причём не только в среднюю тропосферу, но даже в верхнюю.
Если этот взрывной конвективный процесс происходит очень быстро, тогда происходит конденсация водяных паров, образование облаков. Верхняя граница облаков достигает 10-12 км, а это уже очень опасная ситуация: она покрывается ледяной шапкой. Именно в этих ситуациях возникают очень сильные осадки, град, грозы и шквалистые усиления ветра.
Несколько дней назад в Крыму наблюдался именно такой процесс, но связан он был с антициклоном, который существует в умеренных широтах, по восточной периферии которого – северные ветры.
Видите ли, в антициклоне воздушные массы перемещаются по часовой стрелке. И вот, по Уралу, Поволжью, поворачивая на юго-запад, через Северо-Кавказский федеральный округ, Ростовскую область, эти ветры достигли Краснодарского края и Крыма.
Сформировался хорошо выраженный фронтальный раздел между холодной воздушной массой, которая пришла по восточной периферии антициклона, и воздушной массой, которая существовала там. В результате – то, что мы наблюдали. К слову, это опасное явление было спрогнозировано за 19 часов до его начала, поэтому последствия были хоть и негативными, но минимальными.
Тут надо ещё помнить, что осадки выпадали в очень сложном районе – на Южном берегу Крыма. Вода как по асфальту скатывалась по горам, попадая в русла рек. Самые негативные последствия всегда наблюдаются в низовьях рек. А там-то как раз и расположены курортные зоны…
Летом количество опасных явлений именно такого сорта и именно на юге европейской территории России бывает максимально часто.
Купаться в России впервые начали на Балтике
– В Калининградской области действие антициклона началось раньше, чем в более восточных регионах, – объясняет Вильфанд необычный факт, – и когда мощное солнце начало прогревать подстилающую поверхность – а она там не только континентальная, но и морская, – прибрежная часть региона прогрелась до 23 градусов. И оказалось, что это самая высокая температура, по сравнению с другими морями. Даже на Чёрном море температура на 2-3 градуса ниже. Впервые на моей памяти купальный сезон начинается в нашей стране с Балтийского моря.