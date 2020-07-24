Роман Вильфанд: На следующей неделе жара может спасть. Но – лишь на 1-2 градуса

Что случилось в Крыму

– Стоит ли ожидать повторения тропических ливней, от которых пострадали недавно курорты Крыма и Краснодарского края?

– Крым – это аридная зона, там осадков в принципе мало. Но именно летом происходят взрывные конвективные процессы. Зимой воздушные массы перемещаются вдоль подстилающей поверхности. А летом – за счёт неоднородного её прогрева – возникают так называемые термики, когда воздушные массы быстро перемещаются от подстилающей поверхности в более высокие слои. Причём не только в среднюю тропосферу, но даже в верхнюю.

Если этот взрывной конвективный процесс происходит очень быстро, тогда происходит конденсация водяных паров, образование облаков. Верхняя граница облаков достигает 10-12 км, а это уже очень опасная ситуация: она покрывается ледяной шапкой. Именно в этих ситуациях возникают очень сильные осадки, град, грозы и шквалистые усиления ветра.

Несколько дней назад в Крыму наблюдался именно такой процесс, но связан он был с антициклоном, который существует в умеренных широтах, по восточной периферии которого – северные ветры.

Видите ли, в антициклоне воздушные массы перемещаются по часовой стрелке. И вот, по Уралу, Поволжью, поворачивая на юго-запад, через Северо-Кавказский федеральный округ, Ростовскую область, эти ветры достигли Краснодарского края и Крыма.

Сформировался хорошо выраженный фронтальный раздел между холодной воздушной массой, которая пришла по восточной периферии антициклона, и воздушной массой, которая существовала там. В результате – то, что мы наблюдали. К слову, это опасное явление было спрогнозировано за 19 часов до его начала, поэтому последствия были хоть и негативными, но минимальными.

Тут надо ещё помнить, что осадки выпадали в очень сложном районе – на Южном берегу Крыма. Вода как по асфальту скатывалась по горам, попадая в русла рек. Самые негативные последствия всегда наблюдаются в низовьях рек. А там-то как раз и расположены курортные зоны…