Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

После окончания пандемии коронавируса Россия может столкнуться со взрывным ростом контрабанды, в том числе табака и алкоголя. Об этом Sobesednik.ru сказал эксперт в табачной отрасли Вадим Желнин.

— Когда эпидемия спадет, возможен взрывной рост контрабанды. Понятно, что в 2020-м поток нелегальной продукции уменьшился - сложно пересекать границы в условиях вируса. Но все может очень сильно измениться, когда пандемия окончится, - сказал Желнин.

По его словам, нелегальный рынок обладает свойством увеличивать свои масштабы в условиях нестабильной финансовой системы.

— Легальные товары замещаются нелегальными, и российских бюджет просто теряет деньги. Понятно, что никто никогда не будет снимать акцизы - тем более, что в 2021 году они выросли сильнее, чем в 2020. Но их давно пора заморозить и прекратить их рост. А также снять всевозможные давление и ограничение на табачную индустрию, которая ведет к повышению цен, - считает Желнин.

Ранее российский Минфин предложил ввести уголовную ответственность за контрабанду в Россию из других стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 100 тыс. руб. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Проектом предлагается дополнить статью 226.1 УК РФ о контрабанде сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и др.