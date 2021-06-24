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Bloomberg узнал об исчезновении первых следов COVID-19 из американских баз

Китайские ученые попросили удалить ранее представленные данные из Уханя, обосновав это тем, что их необходимо обновить

Фото: Global Look Press

Официальные лица США подтвердили, что первые сведения об образцах COVID-19 удалили из американских баз в июне 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Речь идет об информации о самых ранних образцах коронавируса. Китайские власти представили ее Национальному институту здравоохранения США в марте 2020 года из Уханя, где были зафиксированы первые случаи заражения. 

Однако спустя три месяца исследователи из КНР отозвали эти сведения, обосновав это тем, что информация о генетической последовательности была обновлена и чтобы не было расхождения в данных, ее нужно заменить. В итоге первоначальные данные о SARS-CoV-2 были изъяты из американских баз.

Представители института объяснили это тем, что исследователи имеют права на свои данные и могут потребовать их изъятия. 

«Наш институт не может строить предположений о мотивах. Тем более, если это выходит за рамки того, о чем говорят сами китайские ученые», — добавили они. 

Исчезновение первых данных о коронавирусе вызывает подозрения: американский вирусолог Джесси Блум полагает, что власти КНР могли скрыть и другую информацию о вспышке в Ухане.

Президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам снова исследовать эту проблему, в то время как Китай категорически отрицает, что лаборатория в Ухане имела какую-либо связь со вспышкой.

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