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Владимир Жириновский: "Вакцин полно, но все пункты полупустые!"

Лидер ЛДПР рассказал Sobesednik.ru, как проходит вакцинация в его партии и в стране

Фото: сайт ЛДПР

– Я сделал вакцину одним из первых в России - еще в августе-сентябре 2020 года, - сообщил лидер нам лидер ЛДПР. - Тогда доступной была только «Спутник V». Чувствовал себя отлично, никаких побочных эффектов — легче, чем укус комара. У нас половина фракции ЛДПР сделала прививки, все сами выбирали, какую. Остальные имеют антитела, так как переболели.

Во многих странах Европы, в США люди в очередях стоят, чтобы вакцинироваться. Там очень медленно вводят новые категории граждан, которые получают право сделать вакцину. Сначала стариков, потом врачей, учителей и так далее. Там люди ждут вакцину. А у нас вакцины полно, но все пункты полупустые. Это просто безалаберность и внутренний протест наших граждан.

Так что мы за то, чтобы люди с вакциной получали больше возможностей в условиях общих ограничений. Студенты с вакциной – учатся очно, остальные – заочно. Ресторан, где персонал вакцинирован, может работать свободно, а где нет – только блюда на вынос и до 23:00. И так далее. В театр - только с вакциной. Вот у нас в ЛДПР: хочешь на выборы – только с вакциной включаем в списки.

Так люди поймут, что им выгоднее сделать вакцину, наконец, и почувствовать глоток свободы. Израиль привил почти 100% населения и объявил о победе над болезнью. Там все ограничения сняты. Франция целый год в «локдауне» провела, и сейчас благодаря вакцинации там снимают ограничения. А у нас наоборот – новая «волна» пришла, все закрывают. И индийский штамм в 3 раза опаснее. Кому это нужно?

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