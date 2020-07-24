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Любой россиянин может уйти в отпуск на целый год: Эксперт рассказала, как это сделать

Россияне вправе получить отпуск на длительный срок без сохранения содержания по уважительным причинам

Фото: Global Look Press

Трудовой кодекс РФ предусматривает право работника взять отпуск на длительный срок по уважительным причинам. О том, кто может уйти в такой отпуск и что для этого необходимо, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Как пояснила специалист, согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работник по письменному заявлению может получить «отпуск без сохранения содержания». Длительность такого отпуска определяется в зависимости от вида деятельности и может регламентироваться федеральными законами. 

Так, для государственных и муниципальных служащих отдых может быть предоставлен сроком до 1 года. А для остальных работников продолжительность отпуска определяет сам работодатель, так что такой отпуск может быть предоставлен на любой срок. 

«Но уходя сейчас в такой отпуск, работник должен понимать, что в это время он не только не получает зарплату, но и не накапливает время очередного отпуска. Если работник уйдет в отпуск на год, то для следующего отпуска ему засчитают только 14 дней. К тому же, во время такого отпуска не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд», — пояснила доцент.

Она также добавила, что согласно ТК РФ, за ненормированный рабочий день сотрудник может получить дополнительно к отпуску от трех до 14 дней, как установит работодатель. 

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