Любой россиянин может уйти в отпуск на целый год: Эксперт рассказала, как это сделать
Россияне вправе получить отпуск на длительный срок без сохранения содержания по уважительным причинам
Трудовой кодекс РФ предусматривает право работника взять отпуск на длительный срок по уважительным причинам. О том, кто может уйти в такой отпуск и что для этого необходимо, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Как пояснила специалист, согласно статье 128 Трудового кодекса РФ, работник по письменному заявлению может получить «отпуск без сохранения содержания». Длительность такого отпуска определяется в зависимости от вида деятельности и может регламентироваться федеральными законами.
Так, для государственных и муниципальных служащих отдых может быть предоставлен сроком до 1 года. А для остальных работников продолжительность отпуска определяет сам работодатель, так что такой отпуск может быть предоставлен на любой срок.
«Но уходя сейчас в такой отпуск, работник должен понимать, что в это время он не только не получает зарплату, но и не накапливает время очередного отпуска. Если работник уйдет в отпуск на год, то для следующего отпуска ему засчитают только 14 дней. К тому же, во время такого отпуска не формируется страховой стаж и не идут отчисления в Пенсионный фонд», — пояснила доцент.
Она также добавила, что согласно ТК РФ, за ненормированный рабочий день сотрудник может получить дополнительно к отпуску от трех до 14 дней, как установит работодатель.