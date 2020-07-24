Московские власти предупредили об экстремальной жаре в ближайшие часы

Столичные власти предупредили об экстремальной жаре, которая будет стоять в городе 22 июня, и рекомендовали не выходить на улицу в ее пик. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Сегодня в столице ожидается очень жаркая погода. Температура воздуха днем поднимется до 33–35 градусов. Метеорологи обещают переменную облачность, без осадков.

В самое жаркое время дня рекомендуется по возможности не выходить на улицу. Если это все же необходимо, стоит выбирать светлую одежду из натуральных тканей и надевать головной убор. Перед выходом следует использовать солнцезащитные средства. Работать на открытом воздухе желательно до 10:00 или после 16:00.

Врачи предупреждают, что из-за жаркой погоды возможно снижение внимания и работоспособности, возникает угроза теплового удара. Важно выпивать не менее полутора литров воды, отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков.