"Кремль. Путину". Помогите сохранить больницу – дайте госзаказ!

Гендиректор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра имени Тетюхина (УКЛРЦ) Алексей Щелкунов обратился к Путину с просьбой спасти госпиталь. Он оказывает услуги по протезированию и должен заемщику 1,4 млрд рублей, но отдавать нечем – госзаказов нет:

– Несмотря на то, что в Российской Федерации сохраняется высокая востребованность операций по эндопротезированию крупных суставов, средняя ежегодная загрузка медицинского центра составляет не более 40% (около 1800 при мощности 4500 операций в год), в то время как федеральные центры ортопедического профиля полностью загружены и вынуждены формировать листы ожидания на срок более года.

Решением Минздрава Свердловской области финансирование медицинской помощи за счет средств регионального бюджета прекращено с 2019 года под предлогом якобы изменившегося федерального законодательства, что не соответствует действительности и практике других субъектов РФ.

К сожалению, Минздравом России решение по плановым объемам эндопротезирований и заявке УКЛРЦ на 2021 год до настоящего времени не принято. Листы ожидания УКЛРЦ насчитывают около 2000 пациентов. Длительность ожидания медицинской помощи составляет от 6 месяцев до 1,5 лет.

Уважаемый Владимир Владимирович, коллектив медицинского центра (512 сотрудников) и тысячи остро нуждающихся в высокотехнологичной помощи при лечении заболеваний опорно-двигательной системы обращаются лично к Вам с огромной просьбой решить вопрос с государственным заданием для УКЛРЦ на 2021 год.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Дайте госзаказ, спасите госпиталь».