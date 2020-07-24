2 674 несовершеннолетних солдат были убиты в мире за 2020 год

Спецпредставитель генсека ООН Вирджиния Гамба подготовила для Совета безопасности ежегодный доаклад о положении детей в зонах военных кофликтов.

Всего в 2020 году были проведены проверки по 26 425 нарушениям в отношении 19 379 детей, передает «Коммерсантъ». Из них 14 097 – мальчики, а 4 993 – девочки.

Согласно докладу спецпредставителя в качестве солдат в текущих войнах в минувшем году были задействованы 8 521 ребенок. Из них 5 748 оказались ранены, а 2 674 погибли во время военных действий.

3 243 ребенка были задержаны по соображениям нацбезопасности и за связь с террористическими вооруженными группами.

При этом на 90% выросло число похищений детей и на 70% число фактов сексуализированного насилия в отношении детей. В этих преступлениях 98% пострадавших стали девочки.

Израильских военных уличили в покушении на 340 детей-палестинцев на территории Западного берега реки Иордан. Против несовершеннолетних там применили слезоточивый газ и металлические пули с резиновым покрытием.