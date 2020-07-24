Спиритический допрос: как покойный садовод чуть не загубил карьеру полицейского

Оперуполномоченному из Комсомольска-на-Амуре Виктору Р. удалось доказать в суде незаконность своего увольнения со службы и восстановиться в должности.

В 2019 году Виктор расследовал чрезвычайно важное дело: проверял жалобу на председателя садоводческого товарищества, которую заподозрили в хищении денежных средств. Мы так понимаем, просто дачники написали на тетку кляузу. Виктор внимательно изучил ситуацию, не нашел в ней состава преступления и написал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. С этим, однако, не согласилась местная прокуратура. Возможно, там работали родственники неудовлетворенного дачника. Как бы то ни было, в прокуратуре стали настаивать на более детальном расследовании с непременным допросом другого председателя садоводов. Тот факт, что другой председатель некоторое время назад покинул этот мир, прокуратуру не слишком смущал. Даже документы, удостоверяющие смерть свидетеля, ее не впечатлили. Ведомство жаждало показаний покойного.

Делать нечего. Виктор нашел специально обученных эзотериков и во исполнение неоднократных требований прокуратуры провел спиритический сеанс с душой садовода. Увы, неудачный. Как он потом написал в отчете, «душа так и не вышла на связь». Виктор предлагал эксгумировать тело, но его экспертная группа заявила, что мертвое тело без души как свидетель совершенно бесполезно и никаких показаний дать не сможет, что тоже вошло в отчет.

В прокуратуре сочли, что такой сарказм есть не только неуважение к старшим по званию, но и позор для чести мундира. И оперуполномоченного выставили из органов. Но он не сдался и пошел в суд. Суд, ознакомившись с доводами истца, встал на его сторону и вынес постановление о восстановлении Виктора на службе. С выплатой среднемесячного жалованья за то время, пока он вынужденно не работал.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Спиритический допрос».