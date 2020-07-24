Гужева Надежда
Сегодня, в 3:29

Спиритический допрос: как покойный садовод чуть не загубил карьеру полицейского

Оперуполномоченному из Комсомольска-на-Амуре Виктору Р. чудом удалось доказать в суде незаконность своего увольнения

Фото: YouTube

Оперуполномоченному из Комсомольска-на-Амуре Виктору Р. удалось доказать в суде незаконность своего увольнения со службы и восстановиться в должности.

В 2019 году Виктор расследовал чрезвычайно важное дело: проверял жалобу на председателя садоводческого товарищества, которую заподозрили в хищении денежных средств. Мы так понимаем, просто дачники написали на тетку кляузу. Виктор внимательно изучил ситуацию, не нашел в ней состава преступления и написал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. С этим, однако, не согласилась местная прокуратура. Возможно, там работали родственники неудовлетворенного дачника. Как бы то ни было, в прокуратуре стали настаивать на более детальном расследовании с непременным допросом другого председателя садоводов. Тот факт, что другой председатель некоторое время назад покинул этот мир, прокуратуру не слишком смущал. Даже документы, удостоверяющие смерть свидетеля, ее не впечатлили. Ведомство жаждало показаний покойного.

Делать нечего. Виктор нашел специально обученных эзотериков и во исполнение неоднократных требований прокуратуры провел спиритический сеанс с душой садовода. Увы, неудачный. Как он потом написал в отчете, «душа так и не вышла на связь». Виктор предлагал эксгумировать тело, но его экспертная группа заявила, что мертвое тело без души как свидетель совершенно бесполезно и никаких показаний дать не сможет, что тоже вошло в отчет.

В прокуратуре сочли, что такой сарказм есть не только неуважение к старшим по званию, но и позор для чести мундира. И оперуполномоченного выставили из органов. Но он не сдался и пошел в суд. Суд, ознакомившись с доводами истца, встал на его сторону и вынес постановление о восстановлении Виктора на службе. С выплатой среднемесячного жалованья за то время, пока он вынужденно не работал.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Спиритический допрос».

Рубрика: Общество

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 2 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Общество 1 минуту назад

"Да идите вы все, надоели": Пескову досталось от жителей страны за слова о ревакцинации

Общество 31 минуту назад

Илья Геращенков: в России не исключён "прививочный бунт"

Общество 1 час назад

"Роскосмос" не стал отстранять последнего космонавта от руководства в компании

Политика 2 часа назад

Санкции ЕС против Беларуси. Под ударом ключевые направления экспорта и олигарх Гуцериев

Общество 4 часа назад

Две полоски с доставкой: Как зарабатывают на продаже положительных тестов на беременность

Общество 4 часа назад

"Жить на пособия стыдно": Минтруд Якутии нахамил женщине за вопрос о выплатах на детей

Общество 5 часов назад

Песков: Вакцинация и ревакцинация "неизбежны", а ситуация с ковидом "тяжелая"

Политика 5 часов назад

Ганапольский назвал главную проблему включения Проценко в предвыборные списки ЕР

Общество 5 часов назад

"Совсем с катушек слетели?" россияне в гневе из-за испытаний вакцины на детях

Политика 6 часов назад

Шестун похудел еще на 17 кг: экс-глава Серпуховского района на голодовке уже 40 дней

Политика 6 часов назад

"Все это выглядит странно": Гращенков увидел признаки начала транзита власти в России

Общество 6 часов назад

"Власти Москвы скоро сами в больницу попадут": россияне о случаях заболевания после вакцинации

Политика 6 часов назад

Фразу "Жыве Беларусь" хотят признать нацистской символикой

Политика 7 часов назад

"Закон требует": Встреча Путина и Байдена не повлияет на новые санкции против РФ

Политика 8 часов назад

Войну проиграл, а выборы выиграл. Партия Пашиняна получила большинство в парламенте Армении

Политика 9 часов назад

Главное к 21 июня: гигансткий носорог, санкции за Навального, расширение вакцинации

Недвижимость 10 часов назад

Глава ЦБ: Льготная ипотека не повысила доступность жилья, рост цен "съел всю выгоду"

Общество 16 часов назад

Лев Гудков: У нас нет ни массовых беспорядков, ни массовых репрессий

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика