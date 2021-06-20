Статья Путина выйдет в немецкой газете к 80-летию годовщины начала ВОВ

Одно из ведущих СМИ в Германии к дате 80 лет с начала Великой Отечественной войны выйдет текст с авторством президента России Владимира Путина.

Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на программу «Москва. Кремль. Путин».

Текст выйдет непосредственно в знаковую дату – 22 июня. За день до этого президент проведет встречу с депутатами Госдумы.

Напомним, что к 75-летней годовщине начала Великой Отечественной войны Путин публиковал статью в американском журнале National Interest. Там он рассуждал о причинах Второй мировой войны.