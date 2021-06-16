В Казани студентке угрожают недопуском к экзамену и отчислением из-за тату и дредов

В Казанском государственном институте культуры студентку могут не допустить до экзаменов из-за внешнего вида. Издание «Казанский репортер» пишет об этом, не называя фамилию девушки Анны, но публикуя ее фото.

«Мне намекнули, что после недопуска к экзаменам последует отчисление, потому что не нравится мой внешний вид – дреды, татуировки, шорты», – рассказала Анна.

По словам студентки, на внешний вид преподавателю пожаловался декан вуза. До этого девушка имела конфликт с ректором, к которому опоздала на занятие из-за транспортной ситуации. Ее не допустили до пары, из-за чего студентка написала жалобу.

16 июня «Новая газета» сообщала, что в Уральском политехническом колледже студенту Роману Щербакову снизили оценку за защиту диплома на один балл из-за зеленого цвета волос.