Милонов, Гозман, Арбатова и Вассерман ответили на вопрос об эмиграции из России

Левада-Центр (признан иностранным агентом, несмотря на категорическое несогласие с этим) опубликовал результаты исследования, согласно которому 22% респондентов хотят покинуть РФ и уехать на постоянное место жительства за рубеж.

Мы спросили известных людей, хотели бы они эмигрировать из страны навсегда.

Мария Арбатова, писатель:

– Думаю, это чисто ковидный эффект: люди сошли с ума оттого, что их никуда не пускают. Я никогда не собиралась уезжать, хотя моя тетя, много лет прожившая в Лондоне, всеми силами меня туда выманивала.

Одного месяца там мне хватило на всю жизнь. Я до сих пор не объехала собственную страну, хотя, в отличие от многих, побывала и на Сахалине, и в Магадане. Плато Путорана мне сейчас интереснее.

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

– Лично я не сталкивался с таким количеством желающих уехать. В моем избирательном округе, например, таких людей не более 5%. Обычно люди хотят уехать не из нелюбви к родине, а просто чтобы найти лучшие условия для себя. И еще, как правило, такое чаще встречается у не слишком образованных граждан.

Леонид Гозман, политик:

– У меня лично нет таких планов. Но вообще это личное дело человека – каждый имеет право жить там, где считает нужным. Безусловно, я заметил такие настроения по своему окружению. Это естественная реакция на ту политику, которую проводит правительство. Число желающих уехать не может расти бесконечно, но, если ничего не изменится, оно еще может увеличиться.

Анатолий Вассерман, публицист:

– У меня была возможность эмигрировать. В конце 90-го года мамина сестра выехала со своей семьей в Америку и подала документы на всю семью. В 94-м году мы получили статус беженцев, но никто из нас этим статусом так и не захотел воспользоваться. Менять страну я не хочу. Среди моих знакомых гораздо больше людей, которые, наоборот, приезжают в Россию из других государств.

Отдел политики

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Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Вы бы хотели уехать из России?».