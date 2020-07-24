Как водителя осудили на 18 лет за убийство человека, которого он даже не знал

Простой водитель из челябинского поселка получил 18 лет за убийство бизнесмена, которого он даже не знал. Теперь за него вступаются даже в Европе.
Преступление
Вечером 24 октября 2013-го в поселке Новый Кременкуль, что под Челябинском, произошло громкое убийство. Жертвой оказался местный предприниматель Евгений Комаров. По словам его матери и жены, в коттедж ворвались двое неизвестных. Один из злоумышленников был в маске, лицо второго скрывал капюшон.
В какой-то момент первый преступник выстрелил из карабина «Сайга» в хозяина дома. От полученного ранения тот скончался на месте. Затем преступники избили 60-летнюю мать бизнесмена, пытаясь узнать, где Комаровы прячут ценности. После этого пожилую женщину и супругу погибшего связали и похитили деньги (около 45 тыс. рублей), а также вещи и золотые кольца.
По горячим следам преступление раскрыть не удалось. Через полгода после убийства следователи пошли на отчаянный шаг – попросили всех владельцев карабинов «Сайга», живущих в Сосновском районе, принести оружие на контрольный отстрел. Среди пришедших оказался Борис Евстратьев, которому тогда было 48 лет. Когда-то он занимался охотой, потому владел гладкоствольной «Сайгой-410».
В коридоре СК его увидела мать погибшего – Вера Комарова, которая заявила, что узнала в мужчине одного из убийц. Евстратьев был тут же задержан. Второго разбойника следствие так и не нашло.
Суды и пересуды
На допросах Евстратьев утверждал: ни разу не был в Кременкуле и никогда не пересекался ни с самим Комаровым, ни с его семьей. Также он заявил, что в день преступления находился дома со своими близкими.
Борис никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов, у него есть жена и двое взрослых детей. Многие годы он работал водителем на местном предприятии. Дважды увольнялся, но снова возвращался обратно – и начальство принимало, поскольку он был хорошим работником.
Несмотря на положительные характеристики, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Евстратьеву инкриминировали две статьи УК – убийство и разбой – с возможным пожизненным сроком. Дело направили в Челябинский областной суд.
Однако первый процесс закончился поражением обвинения – коллегия присяжных оправдала Евстратьева. Более того, сам факт преступления они посчитали недоказанным. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор – в ведомстве заявили, что в ходе судебного разбирательства защита якобы оказывала незаконное воздействие на присяжных заседателей. Прокурорам также не понравились высказывания Евстратьева о том, что по делу имеются другие доказательства, которые присяжным не предъявлены. Верховный суд в итоге отменил приговор, дело было направлено на новое рассмотрение.
В ходе второго судебного процесса присяжные признали мужчину виновным, он получил 18 лет колонии строгого режима. Также с него постановили взыскать моральный вред в 2 млн рублей. Этот приговор был признан законным.
Зацепки
По словам адвоката осужденного Анны Стрепетковой, второй процесс проходил с многочисленными нарушениями. Так, адвокатам не дали довести до присяжных результаты экспертиз, которые могли свидетельствовать в пользу невиновности Евстратьева.
– Был нарушен фундаментальный и гарантированный российскими законами принцип – это состязательность процесса. Мы, например, просили допросить специалистов и предъявить результаты экспертиз – нам отказали, – говорит адвокат.
Что же это были за экспертизы? Самая главная касается пули, убившей Евгения Комарова. Сторонники Евстратьева утверждают: гильза была найдена не сразу, а та, что была предъявлена в качестве доказательства – явно не от ружья «Сайга», которым владел мужчина.
– Борис по первому же звонку оперативников лично носил ружье на отстрел, не скрывался, не прятал «Сайгу», – утверждают коллеги осужденного.
Еще во время ареста один из сокамерников посоветовал Евстратьеву пройти проверку на детекторе лжи. Борис обратился с этим предложением, а следователь довольно быстро согласился. Но с условием – проводить будет его знакомый специалист. По словам коллег Евстратьева, тот лишь переживал, что из-за врожденного заикания не сможет ответить на вопросы.
– Специалист, которая проводила исследование на полиграфе, не имела лицензии и не имела права это делать. Но при этом дала заключение, что полиграф на 100% показал: именно Евстратьев убил Комарова, – возмущаются близкие осужденного.
Адвокат Анна Стрепеткова и вовсе выступает со смелым предположением – мол, самого разбойного нападения как такового не было.
– По нашему мнению, имела место инсценировка преступления. Возможно, произошла некая семейная драма, которую нам представили как нападение других лиц, – высказывает версию, которую никто не проверял, Стрепеткова.
Проверка фактов
Есть вопросы и к доказательствам, найденным на месте преступления. Из материалов дела следует, что гильзу обнаружили не сразу, а лишь спустя день – якобы она лежала за шторой. Но и это еще не все. Найденная в доме Комаровых гильза была пластиковой и весила 10 граммов. А свинцовая пуля калибра 410, извлеченная из тела убитого, весила 6 граммов. Был сделан запрос на завод производителя «Азот», где ответили, что такой пулей оснащается только латунная гильза.
– Проще говоря, это другая гильза – которая никак не могла соответствовать пуле, убившей потерпевшего, – говорит бывший член ОНК Челябинской области Дина Латыпова.
Не менее любопытна и история с детектором лжи.
– На кадрах четко видно, что провода с полиграфа не ведут никуда! – сказала «Собеседнику» журналист и правозащитник Оксана Труфанова: поскольку процесс проверки Евстратьева на полиграфе писался на видео, она смогла внимательно его изучить.
На этом же настаивает директор независимого экспертного центра СТЭЛС Александр Власов, посмотревший видеозапись процедуры.
– Датчики, которыми с ног до головы был обмотан испытуемый, есть, а самого полиграфа нет и в помине. Датчики ни к чему не присоединены, а все наукообразные рассуждения эксперта о безусловной виновности испытуемого – чистейшей воды блеф и надувательство, – утверждает Власов.
В материалах дела есть соответствующее фото, где и правда видны оборванные провода датчиков полиграфа.
Это дело дошло до ЕСПЧ. Российские власти отрицают факт нарушений при рассмотрении дела Бориса Евстратьева. Заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин, представляющий интересы государства в ЕСПЧ, утверждает: подсудимый имел возможность изложить свою позицию в суде и оспорить представленные стороной обвинения доказательства. Верховный суд России также не усмотрел нарушений уголовно-процессуального закона, которые «послужили бы основанием для отмены или изменения приговора». Однако Европейский суд по правам человека констатировал: суд над Евстратьевым прошел с нарушениями. Об этом нам рассказал юрист Валерий Шухардин.
– ЕСПЧ признал нарушенным право осужденного Евстратьева на справедливый суд. Это может повлечь отмену незаконного приговора Челябинского областного суда в составе коллегии присяжных заседателей, которым он был приговорен к 18 годам лишения свободы, – подчеркнул он.
Так что точка в этом деле пока не поставлена. В связи с решением Страсбургского суда президиум Верховного суда России рассмотрит жалобу на приговор Борису Евстратьеву. Заседание состоится 30 июня – защита предполагает, что дело будет направлено на третье рассмотрение.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №22-2021 под заголовком «Пуля – дура. А суд – молодец?».
Рубрика: Общество