Как водителя осудили на 18 лет за убийство человека, которого он даже не знал

В коридоре СК его увидела мать погибшего – Вера Комарова, которая заявила, что узнала в мужчине одного из убийц. Евстратьев был тут же задержан. Второго разбойника следствие так и не нашло.

Суды и пересуды

На допросах Евстратьев утверждал: ни разу не был в Кременкуле и никогда не пересекался ни с самим Комаровым, ни с его семьей. Также он заявил, что в день преступления находился дома со своими близкими.

Борис никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов, у него есть жена и двое взрослых детей. Многие годы он работал водителем на местном предприятии. Дважды увольнялся, но снова возвращался обратно – и начальство принимало, поскольку он был хорошим работником.

Несмотря на положительные характеристики, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Евстратьеву инкриминировали две статьи УК – убийство и разбой – с возможным пожизненным сроком. Дело направили в Челябинский областной суд.

Однако первый процесс закончился поражением обвинения – коллегия присяжных оправдала Евстратьева. Более того, сам факт преступления они посчитали недоказанным. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор – в ведомстве заявили, что в ходе судебного разбирательства защита якобы оказывала незаконное воздействие на присяжных заседателей. Прокурорам также не понравились высказывания Евстратьева о том, что по делу имеются другие доказательства, которые присяжным не предъявлены. Верховный суд в итоге отменил приговор, дело было направлено на новое рассмотрение.

В ходе второго судебного процесса присяжные признали мужчину виновным, он получил 18 лет колонии строгого режима. Также с него постановили взыскать моральный вред в 2 млн рублей. Этот приговор был признан законным.

Зацепки

По словам адвоката осужденного Анны Стрепетковой, второй процесс проходил с многочисленными нарушениями. Так, адвокатам не дали довести до присяжных результаты экспертиз, которые могли свидетельствовать в пользу невиновности Евстратьева.

– Был нарушен фундаментальный и гарантированный российскими законами принцип – это состязательность процесса. Мы, например, просили допросить специалистов и предъявить результаты экспертиз – нам отказали, – говорит адвокат.

Что же это были за экспертизы? Самая главная касается пули, убившей Евгения Комарова. Сторонники Евстратьева утверждают: гильза была найдена не сразу, а та, что была предъявлена в качестве доказательства – явно не от ружья «Сайга», которым владел мужчина.

– Борис по первому же звонку оперативников лично носил ружье на отстрел, не скрывался, не прятал «Сайгу», – утверждают коллеги осужденного.

Еще во время ареста один из сокамерников посоветовал Евстратьеву пройти проверку на детекторе лжи. Борис обратился с этим предложением, а следователь довольно быстро согласился. Но с условием – проводить будет его знакомый специалист. По словам коллег Евстратьева, тот лишь переживал, что из-за врожденного заикания не сможет ответить на вопросы.

– Специалист, которая проводила исследование на полиграфе, не имела лицензии и не имела права это делать. Но при этом дала заключение, что полиграф на 100% показал: именно Евстратьев убил Комарова, – возмущаются близкие осужденного.

Адвокат Анна Стрепеткова и вовсе выступает со смелым предположением – мол, самого разбойного нападения как такового не было.

– По нашему мнению, имела место инсценировка преступления. Возможно, произошла некая семейная драма, которую нам представили как нападение других лиц, – высказывает версию, которую никто не проверял, Стрепеткова.

Проверка фактов

Есть вопросы и к доказательствам, найденным на месте преступления. Из материалов дела следует, что гильзу обнаружили не сразу, а лишь спустя день – якобы она лежала за шторой. Но и это еще не все. Найденная в доме Комаровых гильза была пластиковой и весила 10 граммов. А свинцовая пуля калибра 410, извлеченная из тела убитого, весила 6 граммов. Был сделан запрос на завод производителя «Азот», где ответили, что такой пулей оснащается только латунная гильза.

– Проще говоря, это другая гильза – которая никак не могла соответствовать пуле, убившей потерпевшего, – говорит бывший член ОНК Челябинской области Дина Латыпова.

Не менее любопытна и история с детектором лжи.

– На кадрах четко видно, что провода с полиграфа не ведут никуда! – сказала «Собеседнику» журналист и правозащитник Оксана Труфанова: поскольку процесс проверки Евстратьева на полиграфе писался на видео, она смогла внимательно его изучить.

На этом же настаивает директор независимого экспертного центра СТЭЛС Александр Власов, посмотревший видеозапись процедуры.

– Датчики, которыми с ног до головы был обмотан испытуемый, есть, а самого полиграфа нет и в помине. Датчики ни к чему не присоединены, а все наукообразные рассуждения эксперта о безусловной виновности испытуемого – чистейшей воды блеф и надувательство, – утверждает Власов.

В материалах дела есть соответствующее фото, где и правда видны оборванные провода датчиков полиграфа.