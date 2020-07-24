В столице сегодня ясная погода и до +27°

В столичном регионе в среду, 16 июня, ожидается в целом ясная погода, максимальная температура воздуха составит +27°. Об этом сообщает портал Метеовести.

В Москве днем температура будет находиться в пределах от +25 до 27°, ветер будет дуть северный, умеренный, со скоростью до 5 м/с, атмосферное давление – в пределах нормы.

В Подмосковье будет наблюдаться практически такая же ситуация, температура воздуха +23..25°, при этом ожидается переменная облачность.

В ночь на 17 июня в столице установится малооблачная погода, температура воздуха опустится до +14°, в Московской области будет до +11°.

Днем в четверг в столице ожидается ясная погода, +23..25°, ветер северный, умеренный. В Подмосковье синоптики прогнозируют +22..24°.