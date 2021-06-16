Каверин Дмитрий
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Настроение российских миллениалов и зумеров ухудшилось больше всех в мире

Молодое поколение в России больше всего обеспокоено проблемами коррупции, безработицы и неравенства в доходах

Фото: Дмитрий Мальтера

Согласно проведенному исследованию международной консалтинговой компании Deloitte, в 2021 году настроение молодых россиян упало сильнее, чем у их ровесников в мире. Об этом пишет РБК

В рамках исследования по всему миру были опрошены 22,9 тысячми миллениалов и представителей поколения Z из 45 стран, в том числе в России — 301 миллениал и 201 представитель поколения Z. 

К миллениалам компания относит родившихся с января 1983 года по декабрь 1994-го, а к зумерам — рожденных с января 1995 года до декабря 2003-го,

У россиян настроение снизилось на пять баллов среди миллениалов и на семь — среди поколения Z, в целом по миру этот показатель составил три балла, говорится в исследовании. 

Его участников просили ответить на пять вопросов об экономике, социополитической сфере, а также о собственном финансовом положении, ситуации с экологией и воздействии бизнеса на общество. 

В итоге оценка настроения российских миллениалов в среднем составила 27 пунктов по 100-балльной шкале, упав на пять пунктов (у миллениалов по миру — 34). У российских представителей поколения Z средний уровень настроения — 29 баллов, у их сверстников по миру — 36.

Выяснилось также, что женщины оценивают обстановку пессимистичнее, чем мужчины, их показатель ниже на семь — девять баллов. Исследование также выявило, что девушки больше испытывали стресс в 2021 году. Молодые россиянки (39% среди миллениалок и 50% — среди поколения Z) заявили, что тревожатся все время. Среди российских мужчин эти показатели почти в два раза меньше — 23 и 29% соответственно. При этом средние показатели тревоги и стресса среди молодых людей в России меньше, чем по всему миру.

Молодое поколение в России больше всего обеспокоено проблемами коррупции, безработицы и неравенства в доходах, в то время как во всем остальном мире основные проблемы, по мнению участников исследования, связаны со здравоохранением, климатом и отсутствием рабочих мест.

Большая часть российской молодежи уверена, что в будущем ситуация в экономике должна ухудшиться. Российские миллениалы оказались более пассивны, чем их сверстники по миру, в вопросе о попытках повлиять на окружающее. Зато представители поколения Z показали почти такую же активность, как их ровесники в других странах. О том, что решить проблемы экологии уже невозможно, заявили 26% российских миллениалов и 35% представителей поколения Z (по миру — 44% и 43%).

Рубрика: Общество

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