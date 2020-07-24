Каверин Дмитрий
Сегодня, в 7:51

Синоптики рассказали о начале настоящего лета в Москве

В столице во вторник ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +26...28°

Фото: Дмитрий Мальтера

В столичный регион, как и в Центральную часть России в целом, на смену протяженному периоду дождей пришла солнечная погода. Об этом сообщает портал Метеовести

По прогнозу синоптиков, в Москве сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха до +26..28°, ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. 

В ночь на 16 июня ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, температура +16..18°, днем она поднимется до +24..26°. 

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд агентству РИА Новости, жителей центра Европейской России в эти выходные ждет аномальная жара. 

«Настоящее лето наступило с понедельника… жара наступит, когда центр Европейской России окажется в центре барического образования (антициклона), давление будет повышаться. В субботу будет 25-30, в воскресенье около 27-32 градусов. Температура существенно выше нормы (на четыре градуса)», — сообщил Вильфанд.

Теги: #Погода, #Москва

Рубрика: Общество

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