Самарское издание признали иноагентом из-за денег Союза журналистов

Минюст отказал самарскому сайту «Парк Гагарина»* в выходе из перечня иностранных агентов, сообщает глава «Агоры» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Издание признали иноагентом за финансирование, поступающее от российских организаций, которые иноагентами не являются: Тольяттинская торгово-промышленная палата и Союз журналистов России.

От Союза журналистов в 2020 году «Парк Гагарина» получил субсидию, а Торгово-промышленная палата по контракту платила редакции деньги за освещение деятельности организации.

По перечисленным основаниям оппозиционное региональное медиа продолжит пребывать в «почетном списке».

*Минюст признал издание «Парк Гагарина» иностранным агентом