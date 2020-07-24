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Нижегородцы взбунтовались против песни "Любэ", победившей на конкурсе гимна города

Конкурс гимнов был приурочен к празднованию 800-летия города

Фото: Global Look Press

Жители Нижнего Новгорода оказались недовольны тем, что победителем приуроченного к 800-летию города конкурса гимнов стала композиция, написанная бывшим гитаристом группы «Любэ». Об этом пишет WEK.ru.

По словам известного нижегородского музыканта и деятеля культуры Александра Островского, текст гимна представляет собой «набор замшелых штампов, к тому же нелепо соединённых в некое подобие зарифмованных строк». «Метафоры вообще капец. Волга и Ока сплели косы в знак любви. Это как? Волга и Ока типа женщины. Вы где-то видели, чтобы две женщины в знак любви друг к другу сплели (соединили) вместе свои косы? Это что за бред? И в какой поход снова нас зовет олень? Куда? Это просто плохой бездарный текст», — возмутился артист.

Недовольство местных жителей вызвало также и то, что конкурса как такового и не было и победитель был известен заранее. Многие также отметили, что массовое участие в голосовании принимали боты.

Как отмечается, одним из условий конкурса было то, что участвовать в нём могли только новые композиции, которые ни разу не исполнялись, а победитель конкурса совершенно не подходит под этот критерий: композиция была исполнена на праздновании юбилея Нижегородского губернского оркестра в Кремлёвском концертном зале еще в ноябре 2018 года. 

Предполагается, что новый гимн исполнит сам Николай Расторгуев на праздновании юбилея Нижнего Новгорода, который, как подчеркивает собеседник агентства, ради этого приедет из Германии, «где проживает последние несколько лет вдали от столь любимой им России, которую он воспевает в своем творчестве».

Рубрика: Общество

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