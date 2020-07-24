Биография министра сельского хозяйства РФ: Дмитрий Патрушев

Дмитрий Николаевич Патрушев возглавил Минсельхоз в мае 2018 года. При смене состава правительства в 2020 году сохранил за собой пост министра. В министерство пришел из банковского сектора, в течение восьми лет руководил работой профильного для АПК Россельхозбанка. Подробности биографии Патрушева — в нашем материале.

Семья

Дмитрий Патрушев родился 13 октября 1977 года в Ленинграде.

Мать Елена Николаевна, по образованию медик, работала врачом ультразвуковой диагностики. Отец Николай Платонович окончил кораблестроительный институт, трудился инженером на одной из кафедр. В 1974 году Патрушев-старший поступил на службу в органы госбезопасности: прошел обучение на высших курсах КГБ, работал в контрразведывательных подразделениях УКГБ СССР по Ленинградской области. В 1999 году возглавил ФСБ РФ, в 2008-м был назначен на пост Секретаря Совета безопасности.

Дед Дмитрия Платон Игнатьевич — военный моряк, капитан I ранга, участник Великой Отечественной войны. В годы ВОВ носил звание старшего лейтенанта/капитана III ранга, имеет ряд боевых наград, удостоен орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалей «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».

Бабушка Антонина Николаевна, по образованию химик. Во время войны служила медсестрой, пережила блокаду Ленинграда. После 1945 года работала в строительной организации.

Прадед Дмитрия Игнатий Патрушев был крестьянином, всю жизнь прожил в деревне Подомо Архангельской области (Вилегодский район).

У Дмитрия Патрушева есть младший брат Андрей (родился 26 октября 1981 года). С 2021 года Андрей Патрушев занимает пост генерального директора Центра «Арктические инициативы».

Образование

После окончания школы в 1994 году Патрушев Дмитрий поступил в Государственный университет управления (ГУУ). Выбрал специальность «Менеджмент», защитил диплом в 1999 году.

В 2002 году Дмитрий Патрушев поступил в Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РФ. Этот многопрофильный научно-учебный центр готовит специалистов в таких областях как международные отношения, право. Специализацией Дмитрия Патрушева стала мировая экономика. Этот вуз будущий министр сельского хозяйства окончил в 2004 году.

Научная работа

У Дмитрия Патрушева две ученых степени. В 2003 году он защитил кандидатскую диссертацию на базе Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ). В этой научной работе были предложены методические рекомендации и нормативные документы, которые легли в основу разработки систем менеджмента качества в ряде научно-исследовательских организаций.

В 2008 году Патрушеву была присвоена степень доктора экономических наук. В исследовании на тему «Государственные и рыночные регуляторы в формировании и реализации промышленной политики: на материалах естественных монополий ТЭК» Дмитрием Николаевичем была сформулирована авторская концепция реформирования естественных монополий в индустриальном секторе экономики, предложена методика оптимизации системы антимонопольного контроля экономической концентрации предприятий промышленности, выявлены основные направления и приоритеты развития производственного сектора России и разработана концепция государственной политики в этой сфере на федеральном и региональном уровнях. Некоторые положения докторской диссертации, написанной Патрушевым, используются в учебных курсах в СПбГУЭФ.

Госслужба и карьера в банковской сфере

Карьеру госслужащего Дмитрий Патрушев начал в 1999 году после выпуска из университета. До 2002-го работал в Министерстве транспорта Российской Федерации.

После окончания Дипломатической академии МИД Патрушеву предложили должность в ОАО «Внешторгбанк» (Банк ВТБ (ПАО)). В 2007 году Дмитрия Николаевича утвердили на посту старшего вице-президента кредитной организации.

В 2010 году Дмитрий Патрушев возглавил опорную финансовую структуру агропромышленного комплекса — Россельхозбанк. По инициативе Патрушева были трансформированы принципы внутреннего управления, взаимодействия с филиальной сетью, проведена большая работа по расчистке кредитного портфеля и снижения доли просроченной задолженности.За пять лет (с 2013 по 2018 год) доля таких займов снизилась с 27 до 18%. Также при Патрушеве РСХБ стал более универсальным банком: расширил перечень продуктов и услуг для населения, не снижая темпов роста кредитования аграрной отрасли. Это позволило существенно диверсифицировать бизнес. За 20-летнюю историю существования банк инвестировал в АПК более 9 триллионов рублей. С 2018 года Дмитрий Патрушев состоит в наблюдательном совете Россельхозбанка в качестве председателя.

В мае 2018 года Указом Президента России Владимира Путина Дмитрия Патрушева назначили на пост главы Министерства сельского хозяйства РФ.

Руководство аграрным сектором

В текущей работе Дмитрия Патрушева можно выделить ряд ключевых направлений, в том числе:

• реализация Государственной программы развития сельского хозяйства;

• обеспечение продовольственной безопасности России,

• повышение качества жизни на сельских территориях (в том числе улучшение жилищных условий, развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, благоустройство, создание новых рабочих мест и повышение доходов граждан);

• развитие экспортного потенциала АПК;

• создание условий для развития малого агробизнеса;

• внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство.

Под руководством Патрушева федеральное сельскохозяйственное ведомство разработало комплексную систему продвижения продукции отечественного АПК на перспективные международные рынки сбыта. Идет работа по повышению узнаваемости российских брендов. Был создан институт атташе по вопросам АПК: в данный момент представители Минсельхоза РФ занимаются развитием аграрного сотрудничества в таких странах, как Мексика, Малайзия, Перу, Таиланд, Саудовская Аравия, Гана, ЮАР, Нигерии, Ангола, Эфиопия. Программа профподготовки «Атташе по вопросам сельского хозяйства» стартовала в 2019 году на базе кафедры МГИМО «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в АПК». К концу 2022 года сельхозатташе должны будут работать в 50 иностранных государствах.

Экспортный потенциал РФ уверенно растет. По данным, которые Дмитрий Патрушев озвучил в ходе встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2021 года, впервые в истории наша страна стало нетто-экспортером продовольствия. Объем поставленной на внешний рынок сельхозпродукции увеличился почти на 20% и превысил аграрный импорт. Страна экспортировала 79 миллионов тонн аграрной продукции на сумму 30,7 миллиарда долларов.

Отечественный АПК достойно прошел сложный период пандемии. На общемировом фоне падения производства российские аграрии нарастили объемы выпуска продукции. Индекс сельхозпроизводства по итогам года составил 101,5%, а в целом по агропромышленному комплексу – 102,5%.

В 2018 году Россельхознадзор внедрил информационную систему по электронной ветеринарной сертификации под названием «Меркурий». Эксперты уже признали ее лучшей в области прослеживания качества продуктов.

Программа комплексного развития сельских территорий, реализация которой стартовала в 2020 году, уже принесла свои результаты. Удалось воплотить около шести тысяч проектов по благоустройству сельских территорий. В 259 населенных пунктах провели комплексные работы по строительству и реконструкции школ, больниц, социальных учреждений, спорткомплексов и домов культуры. В эксплуатацию ввели порядка 370 объектов газо- и водоснабжения в селах и деревнях. По словам Дмитрия Патрушева, программа получила положительный отклик среди местного населения, ее результаты уже ощутили на себе около шести миллионов человек.

Участие в органах корпоративного управления

С 2016 года Дмитрий Патрушев входит в состав совета директоров ПАО «Газпром».

С 2018-го председательствует в Наблюдательном совете Россельхозбанка.