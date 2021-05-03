Жители Дагестана снесли новый бюст Сталина, чтобы не "сеять раздор" между нациями

В городе Дагестанские Огни (Республика Дагестан) местные жители решили избавиться от свежеустановленного властями памятника советскому вождю Иосифу Сталину. Это было сделано открыто и демонстративно, в ролике один из горожан поясняет, что это очень неоднозначная историческая фигура и появление такого бюста может стать причиной конфликтов между разными национальными группами.

«Фигура товарища Сталина, безусловно, неоднозначная, все относятся к нему по-разному. Но сегодня, установив этот памятник, они [городские власти] сеют раздор между нами и нашими братьями чеченцами, ингушами, балкарцами, лезгинами, которые были репресированы. И мы посему приносим прощения, извиняемся за тот казус, который случился из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой у руководства нашего города», — говорит мужчина в кадре. Он заверил, что это самодеятельность городских властей, которые не посоветовались с местными жителями.

Далее бюст Сталина был аккуратно снят с монумента с помощью строительного крана (его закрепили, обмотав трос вокруг шеи вождя). Табличку с монумента также сняли. Судя по видео, сам бюст остался цел.

Бюст был установлен по инициативе местных коммунистов, пишет The Insider. Вместе с ним рядом установили автобусную остановку, против которой местные жители возражать не стали: она осталась на месте.