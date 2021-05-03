Анин: Расследование затягивали ради слежки за журналистами "Новой газеты"

Главный редактор «Важных историй» и бывший расследователь «Новой газеты» Роман Анин, проходящий по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина, заявил, что следователи почти год следили за ним и журналистами «Новой газеты» под предлогом расследования, которое ради этого и затягивали.

Дело было возбуждено в 2016 году и фотографии из Instagram жены главы госкорпорации выгрузило «неустановленное лицо» из издания. Чтобы установить этого якобы анонима, хотя в статье «Новой» Анин был упомянут как автор расследования, следователям понадобилось более девяти месяцев — всё это время они просили продлевать сроки расследования. Это стало поводом для получения доступа к телефонным разговорам и электронным письмам Анина и других журналистов газеты.

«Безусловно, и оперативники ФСБ, и следователи СК с самого начала прекрасно понимали, кто то "неустановленное лицо" (...) "Для чего же тогда было ломать эту комедию?" — спросите вы. Для того чтобы всё это время иметь легальную возможность следить за мной и моими коллегами из "Новой газеты"», — пишет главред «Важных историй».

Напомним, что в начале апреля правоохранительные органы, в частности ФСБ пришли с обысками к Анину и в редакцию «Важных историй». Также расследователям вызвали на допрос в Следственный комитет.