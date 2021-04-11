Не запугивайте журналистов: В ЕС отреагировали на обыск у редактора "Важных историй"

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы готовит официальное заявление в связи с обыском в квартире у главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина. Ранее сообщалось, что он проходит свидетелем по уголовному делу о неприкосновенности частной жизни. Оно было возбуждено еще в 2016 году.

«Государственные органы должны гарантировать, чтобы журналисты могли выполнять свою законную работу, а не препятствовать им или запугивать их. В последние годы мы стали свидетелями того, что ситуация со свободой СМИ в Российской Федерации ухудшается, а пространство для независимой журналистики и гражданского общества сужается», — цитирует «Интерфакс» официальное письмо, опубликованное ЕС.

Россию призвали соблюдать внутренние и международные обязательства по соблюдению прав журналистов. Службы Евросоюза намерены продолжать следить за ситуацией.