Глава Центробанка призвала кабмин "быстрее отказываться" от ограничения цен

Правительству следует прекратить практику ограничения цен на продукты питания через использования административных инструментов и подумать над «аккуратным» сглаживанием цен через демпферы, как это делается на нефтяном рынке, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Однако и демпферы в этом случае должны быть «понятными и прозрачными».

«На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает ценовые индикаторы в экономике и дестимулирует развитие производства», — приводит слова Набиуллиной ТАСС.

Она указала на эффективность, которую механизм демпфирования цен показал при работе с нефтяными компаниями, его глава ЦБ предлагает применять и на других категориях товаров. «Но здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное - демпфер должен быть понятным и прозрачным для производителей, бюджетно нейтральный должен быть механизм», — оговорилась она.

Правительство начало активно бороться с ростом цен на некоторые продукты питания после того, как президент РФ Владимир Путин публично отчитал министров за бездействие в данном направлении. К концу 2020 года кабмин начал использовать различные инструменты для временной заморозки цен на подсолнечное масло и сахар, в том числе напрямую установив предельную отпускную цену. Трудности возникли, например, после согласия властей субсидировать производителей сахара, которые в ожидании обещанных доплат отказались поставлять сахар торговым сетям, хотя профильные ведомства поспешили отчитаться, что дефицит не успел сформироваться. После этого Минсельхоз решил квотировать производство сахарного песка и распределить их поставки между сетями.