Осужденный на 13 лет карельский историк Юрий Дмитриев подал жалобу в ЕСПЧ

Глава карельского «Мемориала»*, историк Юрий Дмитриев, приговоренный к 13 годам тюрьмы, решил обратиться в Страсбург.

Как сообщила Sobesednik.ru пресс-служба организации, в направленном в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявлении юристы «Мемориала» Марина Агальцова и Наталия Секретарева указывают на нарушение статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 7 (наказание исключительно на основании закона), а также статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни), как отдельно, так и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Напомним, Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Его обвинили в изготовлении порнографии с использованием снимков малолетней приемной дочери, позже добавились обвинения в совершении развратных действий в отношении ребенка и в незаконном хранении оружия, которым был признан нерабочий фрагмент старого охотничьего ружья. В апреле 2018-го ученого оправдали по первому и второму обвинениям и признали виновным в третьем, а в июне приговор отменили. Тогда же Дмитриеву было предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (пункт «б» части 4 статьи 132). Сам Дмитриев пояснял, что ухаживал за больной девочкой, у которой сохранялись проблемы со здоровьем.

В июле 2020 года историка оправдали по обвинениям в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении оружия, однако признали виновным по статье 132 УК РФ. Осенью Дмитриев был осужден на 3,5 года, однако Верховный суд отправил эти приговоры на пересмотр, а его срок увеличил до 13 лет.

*«Мемориал» признан Минюстом РФ «иностранным агентом»