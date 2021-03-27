Прогулка с собакой, использование клаксона и другие митинги. Новости к утру 27 марта

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на действия властей РФ в Петербурге в августе 2019 года. Заявительницей тогда стала замглавы избирательного штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева. Ее обвинили по статье об организации несанкционированной акции.

Сама Гусева призывала к участию в одиночных пикетах, но по факту на точке оказалось около 500 человек, 80 из которых были задержаны.

Тем временем в Хабаровске суд оштрафовал участника акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала на 75 тысяч рублей, пишет «ОВД-Инфо». Обвинение основывали на данных за 18 января. Правоохранители уверяют, что подсудимый Никита Караев прикрывал свое участие в митинге прогулкой с собакой.

ГАИ Минска активно начало преследовать автолюбителей, которые «злоупотребляют» свободой клаксона и сигналят в поддержку противников режима Александра Лукашнеко. Специальный закон, который наказывает за «необоснованные звуковые сигналы», вступил в силу еще 1 марта. По нему предусмотрена ответственность в виде штрафа размером в десять базовых величин и лишение прав сроком до года. Точное число привлеченных к ответственности пока не называется.

Представители администрации Кремля, в том числе президент Владимир Путин, до 1 апреля подготовят декларацию о своих доходах за минувший год. Об этом «РИА Новостям» рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В прошлом году Путин скромно отчитался о 9,7 миллиона рублей, заработанных в 2019 году.

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил российских евреев с праздником Песах.

«Еврейская община России активно участвует в жизни нашей страны. Благодаря вам реализуются социальные, просветительские и культурные проекты. Многое делается для противодействия проявлениям ксенофобии и антисемитизма», — цитирует телеграмму поздравления ТАСС.

Гидрометцентр пообещал москвичам потепление до 13 градусов на грядущей неделе. Воздух прогреется до 9 градусов уже к 29 марта, а с 31 марта стартует череда дождей, сообщают синоптики.